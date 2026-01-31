Ensayo final del Cangas ante el Braga

El Frigoríficos del Morrazo echará el cierre a su pretemporada de invierno en el encuentro que esta tarde (19 horas, pabellón de O Gatañal) afronta ante el ABC de Braga, y que deberá servir como el último ensayo «con fuego real» antes del retorno de la Liga Nexus Asobal, el próximo sábado en el Palacio de Deportes de León ante el Ademar. Quique Domínguez recuperará para este duelo a David Valderhaug, una vez ha superado su lesión de tobillo, pero seguirá sin poder contar con Javi García ni con Samu Pereiro. La lista de ausencias se completará con el capitán Juan Quintas, al que durante la semana le extrajeron una de las muelas del juicio.

«El modo de afrontar el partido no cambia con respecto a los dos anteriores», señala el entrenador pontevedrés, explicando que «el planteamiento o el reparto de esfuerzos en pista serán los mismos». Eso sí, aclara que esa distribución de minutos no será equitativa, lo que hace prever que la carga sea inferior para los jugadores del filial que entren en la lista y que alguno de la primera plantilla pueda tener alguno más para afinar su puesta a punto. En este último caso se encuentra Valderhaug, que necesita un mayor rodaje que sus compañeros tras haber permanecido varias semanas de baja. «Ha entrenado con normalidad, aunque lógicamente está algo falto de ritmo. Aprovecharemos para que vaya entrando en partido ante un buen rival», señala Domínguez.

El técnico volverá a echar mano de los jugadores del Automanía Luceros que entrenan habitualmente con el primer equipo para la lista, por lo que repetirán los porteros Javi Fernández y Mateo Pallas, el primera línea Iago Iglesias, el extremo Martín Fuentes y los pivotes Juan Rodríguez y William Thompson. Fuera de esa convocatoria no están Javi García y Pereiro, con sensaciones diferentes para el preparador pontevedrés. Con el pivote se respira optimismo tras su regreso a los entrenamientos. «Ha vuelto a trabajar con el grupo, aunque sin contacto, sin oposición. Hay que ir viendo cómo se va encontrando para ir avanzando, no nos marcamos fechas», señala. Con Pereiro, de nuevo baja por una dolencia en el talón, apunta que «va más lento de lo que nos gustaría. Hay mejoría, pero debemos esperar. Ya nos dijeron que era una lesión muy latosa».

El otro protagonista del choque será el portero Ivan Panjan, tras su renovación por el Cangas, una noticia que Domínguez acogió con satisfacción, «primero porque es un gran chico, luego porque es un gran trabajador, y tercero porque confiamos que haga una segunda vuelta mejor que la primera». El croata, acatarrado, ya entrenó ayer y jugará hoy.

Continúa en marcha la nueva campaña de captación de socios

El Club Balonmán Cangas mantiene en marcha su nueva campaña de captación de socios, orientada a la segunda vuelta del campeonato en la Liga Nexus Asobal. La entidad que preside Alberto González confía en darle un impulso a la iniciativa aprovechando el último fin de semana antes de la reanudación del torneo liguero.

Los precios son de 165 euros para el carné de socio familiar y de 95 para el de adulto. El abono Sub 23 (nacidos entre 2002 y 2005) costará 60 euros, el Juvenil (nacidos entre 2006 y 2012) 50 euros y el de socio infantil (nacidos entre 2013 y 2018) 30 euros. Los abonos se podrán formalizar vía telemática o acudiendo al local social que el club tiene en el centro del municipio. Los horarios de la oficina son de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas.