Balonmano | Primera Nacional

El Bueu Atlético despide a José López ante el Ingenio

El extremno canterano colgará las zapatillas y será homenajeado por su afición en el encuentro

Samu en una acción de Bueu Atlético-Tacoronte.

Samu en una acción de Bueu Atlético-Tacoronte. / Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Bueu

El Bueu Atlético se mide esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los asturianos Fernández Herrero y Álvarez Vijande) al Ingenio en un encuentro inexcusablemente marcado por ser el último que disputará José López con la camiseta buenense. El extremo canterano colgará las zapatillas tras este duelo, que se convertirá en un homenaje a quien ha sido en dos ocasiones el máximo goleador del balonmano nacional.

López, aún renqueante de una lesión en la mano izquierda, saldrá previsiblemente solo para ejecutar algún lanzamiento de siete metros, una de sus especialidades. Su baja será una más de las que acumulan los de Luis Montes a lo largo de toda la temporada. Hugo, Martiño, Enrique, Oterino y Mauro siguen en una enfermería a la que se suma Brais tras la luxación en un dedo sufrida en O Rosal. Por si fuera poco, Pedro tampoco podrá jugar por cuestiones laborales.

Así las cosas, la lista está formada por Julio y Raúl; Diego, Adrián, Rubén, Asier, Marcos, Samu, Roque, Lluque, Gándara, Pepe, Martín y Munín.

