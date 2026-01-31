Fútbol Sala | 3ª Div.
El ADFS Bueu, a dar la machada ante el líder
REDACCIÓN
Bueu
La ADFS Bueu recibe esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) al líder de la Tercera División, el Composala, en un choque en el que los locales intentarán dar la machada y derrotar a un equipo que solamente ha perdido un partido en lo que va de temporada.
El cuadro de Ricardo Sanjorge está en uno de sus mejores momentos, después de haber logrado tres triunfos en los últimos cinco partidos, lo que le ha servido para auparse a la decimoprimera plaza, con 22 puntos y diez sobre el descenso.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija