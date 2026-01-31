El ADFS Bueu, a dar la machada ante el líder

La ADFS Bueu recibe esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) al líder de la Tercera División, el Composala, en un choque en el que los locales intentarán dar la machada y derrotar a un equipo que solamente ha perdido un partido en lo que va de temporada.

El cuadro de Ricardo Sanjorge está en uno de sus mejores momentos, después de haber logrado tres triunfos en los últimos cinco partidos, lo que le ha servido para auparse a la decimoprimera plaza, con 22 puntos y diez sobre el descenso.