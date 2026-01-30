Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Liga Nexus Asobal

Javi García vuelve a las sesiones con el grupo y acelera su regreso

El pivote afronta la recta final de su recuperación tras cuatro meses de baja

Javi García en el entrenamiento de ayer.

César Collarte

Cangas

La noticia más esperada de la pretemporada de invierno –o al menos una de ellas– ya se ha producido. El pivote Javi García ha regresado a los entrenamientos de grupo del Frigoríficos del Morrazo después de haber superado una grave lesión en su hombro derecho, que le obligó a pasar por quirófano.

La evolución del jugador leonés ha sido muy positiva, lo que le ha permitido adelantar plazos en su recuperación hasta acabar dando un paso decisivo, como es la entrada en la dinámica del equipo. Lógicamente su integración se está haciendo con todas las precauciones posibles intentando evitar cualquier recaída. Ahora deberá apurar sesiones para alcanzar su mejor forma física y recuperar unas sensaciones en pista que no tiene desde el pasado 19 de septiembre, cuando disputó sus últimos minutos ante el Huesca.

Javi García se lesionó tras una caída fortuita en el transcurso del duelo entre el Nava y el Frigoríficos del Morrazo, en una acción que no parecía revestir gravedad pero que lo ha tenido alejado de los terrenos de juego más de cuatro meses. Su regreso al trabajo coincide con el de David Valderhaug, que lleva ya días con sus compañeros y que podría volver a jugar en el último amistoso de la pretemporada, mañana frente al ABC de Braga. Pereiro, en cambio, evoluciona de modo más lento de sus molestias en el talón.

