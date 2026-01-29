Los rivales del Frigoríficos se mueven

El parón invernal de la competición en la Liga Nexus Asobal suele significar la activación de un mercado de fichajes en el que los equipos buscan reforzarse para afrontar la segunda vuelta del campeonato. Esta temporada no ha sido una excepción y ya hay un puñado de novedades, centradas casi en exclusiva en los equipos que pelean en la zona media-baja de la clasificación. El Frigoríficos del Morrazo mantiene la plantilla con la que salió a competir este año, pero hasta siete de sus rivales directos (Alicante, Villa de Aranda, Caserío, Nava, Cuenca, Puente Genil y Guadalajara) han realizado alguna incorporación, además de un Granollers cuyas aspiraciones deportivas son más elevadas.

El Caserío Ciudad Real es la escuadra que más pasos ha dado en la reconfiguración de su plantilla. En este mercado ha fichado al lateral derecho Linhares (que llega para reemplazar a David Fernández), a un viejo conocido de Quique Domínguez como el lateral Albizu (Ademar) y a un proyecto de futuro como el extremo Poladura (Valladolid). EON Alicante y Cuenca han realizado dos incorporaciones cada uno de ellos. Los de Roi Sánchez se han hecho con los servicios del extremo derecho Sancho, procedente del Eivissa, y del portero lalinense Failde, cedido desde el Bidasoa tras haber prolongado su contrato. En el caso de los conquenses las llegadas han sido las del zurdo Espinosa (Agustinos) y del lateral izquierdo Vinicius Bertoldo (Pinheiros), compensando la marcha de Mosquera y Carlos González.

Marco Da Silva, al Nava

En el Villa de Aranda la novedad ha sido el lateral Nemanja Jovic, que procede del Wacker Thun. Sin embargo, la noticia en los arandinos no es otra que la salida de Pau Guitart al Krefeld Niederrhein de la Segunda División de Alemania, por lo que están buscando un nuevo portero en el mercado.

El Viveros Herol Nava, colista de la categoría próximo rival del Cangas en O Gatañal (antes los de Domínguez deben enfrentarse al Ademar) también ha movido ficha para completar la posición que más le ha traído de cabeza, la de extremo derecho, tras la marcha de Pugliese y la lesión de Lufuanitu. El elegido es Marco Antonio da Silva (Pinheiros). Se une a la incorporación antes del final de la primera vuelta del lateral David Fernández.

El Guadalajara, por su parte, ha incorporado al primera línea Gustavo Andrade da Silva (Taubaté), en un nuevo desembarco de brasileños en el balonmano nacional. Mientras, el Puente Genil cesó a Paco Bustos para sustituirlo por Toni Malla y tiene a prueba a otro brasileño más, el portero Bombom Almeida. Finalmente, el Granollers anunció la llegada del pivote Renan Da Silva, con pasado en el Pinheiros.

Más allá de los refuerzos con carácter inmediato apenas ha habido movimientos públicos de cara a la próxima temporada. El Torrelavega ha anunciado las renovaciones de Colunga, Ángel Fernández y Rubiño, y el Cuenca la del lateral Perbelini.

El duelo ante el Nava, el domingo 15 a las 18.30 horas

El Frigoríficos del Morrazo ya conoce los horarios de sus dos primeros encuentros de la Liga Nexus Asobal, correspondientes al arranque de la segunda vuelta. El primero de ellos se disputará el sábado 7 de febrero a partir de las 17.30 horas en el Palacio de Deportes de León ante el Ademar. El encuentro estará dirigido por los colegiados catalanes Pérez Acedo y Toro Ponce.El regreso del balonmano al pabellón de O Gatañal tras el parón navideño se producirá una semana después. El choque ante el Viveros Herol Nava, una auténtica final por la permanencia, se disputará el domingo 15 a partir de las 18.30 horas. Para este duelo el Comité de Competición ya ha designado también a la pareja arbitral encargada de impartir justicia. Será la formada por los andaluces García del Salto y Huertas Herrador.

Desplazamiento de aficionados a tierras leonesas

El Cangas no estará solo en el regreso de la Liga Nexus Asobal ante el Ademar. El club prevé un importante desplazamiento de aficionados aprovechando la relativa cercanía con León y el hecho de que el horario del partido sea bastante cómodo. La Marea Azul ha fletado un autobús que todavía está pendiente de completar sus últimas plazas, pero, además, hay muchos seguidores que ya han anunciado que viajarán a tierras leonesas en su vehículo particular.