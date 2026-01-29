Balonmano | Primera Nacional
Iago, Fuentes y Mendu entran en la lista del Luceros para Lanzarote
El club modifica la convocatoria para el choque del próximo miércoles ante el conjunto canario
El Automanía Luceros ya tiene perfilado el viaje a Lanzarote del próximo 4 de febrero, fecha elegida por ambos equipos para disputar el duelo aplazado de este pasado fin de semana. El club cangués ha aprovechado para realizar alguna modificación en la lista de expedicionarios, entrando entre ellos el lateral Iago Iglesias, el extremo Martín Fuentes y el primera línea Mendu, reemplazando a Rahim, Xurxo y Salva, respectivamente.
La convocatoria completa estará formada por los porteros Antón y Javi; los extremos Eloy, Martín y Josemi; los primeras líneas Dimitri, Magdaleno, Moro, Iago y Mendu; y los pivotes Xandre, William y Juan Rodríguez.
La buena noticia en el filial del Cangas es que poco a poco va vaciando su enfermería. El regreso de Magdaleno tras el parón invernal se ha visto acompañado en estas últimas semanas por el de Iago Iglesias, y ahora se incorpora también Mendu a la ecuación tras haber superado la fractura del tabique nasal que sufrió en el derbi ante el Bueu Atlético. Con estas variaciones únicamente queda Denís en el dique seco. El primera línea pasará esta semana por el médico para controlar la evolución de su lesión en el pie.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026