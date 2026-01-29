Iago, Fuentes y Mendu entran en la lista del Luceros para Lanzarote

El Automanía Luceros ya tiene perfilado el viaje a Lanzarote del próximo 4 de febrero, fecha elegida por ambos equipos para disputar el duelo aplazado de este pasado fin de semana. El club cangués ha aprovechado para realizar alguna modificación en la lista de expedicionarios, entrando entre ellos el lateral Iago Iglesias, el extremo Martín Fuentes y el primera línea Mendu, reemplazando a Rahim, Xurxo y Salva, respectivamente.

La convocatoria completa estará formada por los porteros Antón y Javi; los extremos Eloy, Martín y Josemi; los primeras líneas Dimitri, Magdaleno, Moro, Iago y Mendu; y los pivotes Xandre, William y Juan Rodríguez.

La buena noticia en el filial del Cangas es que poco a poco va vaciando su enfermería. El regreso de Magdaleno tras el parón invernal se ha visto acompañado en estas últimas semanas por el de Iago Iglesias, y ahora se incorpora también Mendu a la ecuación tras haber superado la fractura del tabique nasal que sufrió en el derbi ante el Bueu Atlético. Con estas variaciones únicamente queda Denís en el dique seco. El primera línea pasará esta semana por el médico para controlar la evolución de su lesión en el pie.