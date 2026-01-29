El Frigoríficos del Morrazo renueva a Ivan Panjan

Ivan Panjan continuará una temporada más en el Frigoríficos del Morrazo. El club cangués y el portero croata han acordado hacer efectiva la cláusula de renovación incluida en el contrato que los une, en lo que supone el primer paso de la entidad presidida por Alberto González para definir su proyecto deportivo 2026-2027.

«La confianza que tenemos en Panjan es plena. Es un trabajador ejemplar y un profesional que supo hacerse con un puesto en un momento difícil», señala el director deportivo del Balonmán Cangas, Óscar Fernández, que añade asimismo que «ya ha demostrado tener el ADN Cangas que buscamos en cada jugador». Por su parte, el balcánico se mostraba muy satisfecho por seguir formando parte de un proyecto en el que ha logrado integrarse por completo. «Estoy muy feliz en Cangas. El ambiente en O Gatañal, el calor de la afición y el día a día en el pueblo me han hecho sentir como en casa desde el primer momento», afirma, antes de apuntar que «me siento con mucha confianza y creo firmemente en el camino que está siguiendo el club».

Panjan, de 27 años, ha ido claramente de menos a más desde su llegada a O Gatañal en los primeros días del mes de septiembre para cubrir la inesperada baja de Haris Suljevic, fichado por el Zagreb tras abonar su cláusula de rescisión. El croata, que militaba en el Grand Nancy Metropole de la Segunda División Francesa, fue una oportunidad de mercado por los problemas que atravesaba su anterior club. Con apenas un puñado de sesiones a sus espaldas le tocó debutar en el primer partido de Liga Asobal ante el Ademar, mientras trataba de avanzar a trompicones en su adaptación al sistema defensivo de Quique Domínguez y afinaba su puesta a punto física.

Lo cierto es que el rendimiento del croata fue bastante flojo en en esos primeros meses de competición, con la salvedad del duelo ante el Huesca, en el que dejó destellos de su calidad bajo palos. Sin embargo, su rendimiento en el tramo final de la primera vuelta fue in crescendo, completando muy buenas actuaciones que incluso le hicieron merecedor de una candidatura al MVP de la Liga Nexus Asobal en el mes de diciembre. Panjan se ha situado en el top 5 de porteros con mayor número de paradas, con un total de 124, a solo diez del líder de este ranking, el argentino del Caserío Ciudad Real Santi Giovagnola.

En el club han valorado sus buenos números bajo palos, pero también su notable capacidad para lanzar el contragolpe e incluso su pericia en los disparos a puerta vacía, que le han llevado a anotar tres goles en lo que va de temporada. Su buena adaptación personal, su capacidad de trabajo y su madurez deportiva han sido otras de las razones para la decisión tomada, además de la confianza en que en esta segunda vuelta su rendimiento sea mejor.

La renovación de Panjan pretende ser toda una declaración de intenciones del Frigoríficos del Morrazo a la hora de consolidar su proyecto deportivo, además del primero de los movimientos enfocados a asegurarse la continuidad del grueso de su actual plantilla. La idea es ir perfilando cuanto antes su columna vertebral y sentar unas bases estables para las próximas campañas. En este sentido, ya se están produciendo los primeros contactos para cerrar más renovaciones. La tranquilidad con la que se finalizó la primera vuelta, con sendos triunfos ante Caserío Ciudad Real y Ángel Ximénez Puente Genil, ayuda en esta idea de avanzar la planificación de cara a la próxima campaña.