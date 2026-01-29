El Alondras vacía su enfermería

Y después de muchos meses, el Alondras volverá a tener disponible a la práctica totalidad de su plantilla. El conjunto cangués ha vaciado su enfermería después de que los dos últimos inquilinos de ella, los laterales Diego y Víctor, se hayan incorporado al trabajo de grupo con el resto de sus compañeros. Los dos futbolistas están trabajando con normalidad después de largas semanas de baja y todo apunta a que Rafa Villaverde los incluirá en la convocatoria del próximo fin de semana para medirse al Noia. La única ausencia en ese duelo será la de Ube, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones

«Han empezado los dos y están casi a tope con el grupo, en la dinámica de equipo», señala Rafa Villaverde, que ya anuncia que «iremos con todos [sin Ube son 19 los futbolistas que tiene a su disposición]. Están bien los dos, para participar en caso de que sea necesario». La reincorporación de ambos supone un alivio para el entrenador moañés, que engordará sus opciones a la hora de elegir, en especial en una parcela defensiva muy limitada en las últimas semanas. Villaverde ha tenido que improvisar en este tiempo, echando mano de la versatilidad de jugadores como Guille y Guime, que tan pronto han actuado en el eje defensivo como en un costado.

«Es importante poder tener opciones. Ante el Racing Villalbés ya se vio, con los jugadores que salieron desde el banquillo, Adrián Cruz, Adri Hernández, Manufre, Aitor y Rocha. Ya son cambios interesantes. En los dos últimos partidos, los cambios nos permitieron incrementar el nivel», afirma el preparador de O Morrazo. Diego regresará superando un desgarro en el psoas y tras haber disputado únicamente seis encuentros en lo que va de temporada, con poco más de 200 minutos sobre el terreno de juego. Son cifras muy alejadas de las que ha acumulado a lo largo de las cinco campañas anteriores en las filas rojiblancas. Víctor, por su parte, no juega desde la victoria ante el Céltiga del pasado 23 de noviembre, lo que significa que se ha perdido las últimas seis jornadas de liga tras haber participado ininterrumpidamente en las doce anteriores.

Mientras, el equipo disfruta del importante triunfo ante el Racing Villalbés en lo que Rafa Villaverde considera uno de los mejores partidos de la temporada de los suyos. «Generamos mucho a un rival al que es muy difícil hacerle ocasiones y no sufrimos», resume el preparador moañés, que añade que «con el Barbadás hicimos un muy buen primer tiempo, pero en este ya conseguimos ser más regulares durante todo el partido y ofrecer un nivel muy alto». Es más, para el técnico el resultado final (1-0), «se hizo muy corto. Incluso al final tuvimos un par de buenas opciones con un contragolpe de cuatro contra uno o sendos mano a mano de Yelco y de Aitor».

Dos duelos determinantes

Los triunfos ante Barbadás y Racing Villalbés han servido al Alondras para dar un salto en la clasificación, situándose en la octava plaza con 26 puntos en su casillero. El descenso ya está a 12 puntos –los que lo separan precisamente de su próximo rival el Noia– mientras que la promoción de ascenso está a solo dos puntos, con el Boiro ocupando esa quinta y última plaza con 28.

Noticias relacionadas

El objetivo que se marca ahora Villaverde es el de aprovechar los dos próximos encuentros ante Noia y Atlético Arteixo para continuar con la escalada y seguir acumulando puntos antes de una fase más complicada del calendario. «Sabíamos que si enganchábamos un par de buenos resultados podríamos meternos ahí en una liga tan igualada», señala el entrenador alondrista. Después de estos dos próximos choques, los cangueses tendrán enfrente en los siguientes cinco a los tres primeros clasificados (Compostela, Somozas y Arosa), además de a Montañeros y Estradense.