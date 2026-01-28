José López se despide de las pistas ante el Ingenio

José López cuelga las zapatillas. El extremo buenense, de 27 años de edad, se despedirá de la práctica activa del balonmano este sábado en el encuentro que el Bueu Atlético afrontará en su feudo del pabellón Pablo Herbello ante el Ingenio. Razones de tipo laboral y personal se hallan detrás de una decisión que el jugador ya tenía meditada para finales de esta temporada pero que ha acabado adelantando unos meses.

«Ya tenía pensado dejarlo al acabar la campaña, pero he encadenado dos lesiones casi seguidas, son muchos días de baja y ya está», señala el que fuera máximo goleador de las categorías nacionales del balonmano español en las temporadas 2020-2021 y en la pasada, la 2024-2025. «Al tener un trabajo y no ser profesional se hace complicado y te tienes que decantar por el trabajo», reconoce, antes de añadir que «pero por el pabellón voy a seguir yendo igual». El extremo se halla en pleno proceso de recuperación de una fractura en el quinto metacarpiano de su mano izquierda, una lesión que debería permitirle recibir el alta definitiva a finales de este mes. «Estaría para finales, pero al final significaría forzar para acabar jugando seis o siete partidos. Y no me apetece arriesgarme a tener otra lesión», afirma.

Reconoce que ha sido una decisión dolorosa. «Me da algo de pena, porque es cambiar de rutina y de vida, pero también es cierto que todo era trabajar, entrenar y jugar, y ahora voy a poder aprovechar mejor el tiempo y los días, algo que antes era imposible. Pero pena siempre, porque son muchos años con el balonmano», señala.

Noticias relacionadas

Y es que José López ha sido uno de esos hombres de club que empezó muy joven como integrante de una de las generaciones doradas del Bueu Atlético, compartiendo pista con Brais y con David Iglesias, hoy en Francia. Su velocidad, agresividad defensiva y calidad en la definición lo hicieron un imprescindible para todos sus entrenadores. Se coronó en dos ocasiones máximo goleador nacional, el año pasado tras anotar 258 dianas. En este ha compartido posición con Diego Pérez y se despedirá de corto el sábado, saliendo para ejecutar algún lanzamiento de siete metros que redondee su carrera.