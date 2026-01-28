«Estar en un Europeo y vivir ese ambiente es algo que nunca olvidaré»

Apenas lleva unos meses en Cangas y ya ha dejado impronta de su velocidad al contragolpe y de su calidad en el lanzamiento. Pero su estancia en el Frigoríficos del Morrazo también le ha deparado a Nicolo D’Antino la posibilidad de regresar a la selección de Italia y disputar con ella el Europeo de Balonmano, en el que cayó en primera ronda en un grupo con Islandia y Hungría como gallitos.

Deslumbrado por las luces del Europeo, como debe ser en cualquier debutante en un campeonato de estas características. Así se siente el extremo italiano tras incorporarse al Frigoríficos del Morrazo para preparar una segunda vuelta de la Liga Nexus Asobal que se presume realmente competida.

¿Qué tal ha sido la experiencia de estar en el Europeo?

Ha estado superbien, ha sido algo totalmente diferente, he estado en muchos partidos clasificatorios, pero nunca en algo así. Ha sido chulísimo vivir ese ambiente, es una experiencia que recordará toda mi vida.

Lamentablemente Italia quedó eliminada en la primera fase tras caer ante Islandia e Hungría, despidiéndose con una victoria ante Polonia. ¿Era lo esperado o confiaban en pasar a la segunda fase?

Nuestro primer objetivo era llegar a tope para el primer partido ante Islandia. Sabíamos que es un equipo buenísimo, pero creíamos, aunque en ese partido nos topamos con la realidad y fue un golpe duro en lo anímico. Podíamos perder, pero pensábamos competir más. Con Hungría no hicimos un partido tan malo, estuvimos bien en el primer tiempo y en el segundo su portería echó el cierre. Igual esperábamos hacer algo más, pero en un campeonato así si cometer más errores de lo normal te castigan. Al menos acabamos bien, con una victoria.

En cierto modo Italia está regresando a la élite tras muchos años fuera de los campeonatos importantes. Está en franco crecimiento.

Sí, sí, yo creo que estamos creciendo. Italia ya lo hizo muy bien el año pasado en el Mundial, y nos clasificamos para el Europeo, que hacía mucho tiempo que no lo conseguíamos. Hay que seguir así, es importante clasificarse para estos torneos. La victoria ante Polonia nos permite saltarnos la primera ronda de la clasificación para el Mundial y ahora veremos quién nos toca en mayo. Y si pasamos esa eliminatoria iremos al Mundial. Es importante seguir cogiendo experiencia.

Para Italia es importante clasificarse para los grandes torneos para coger experiencia

A nivel personal apenas jugó en los dos primeros partidos, sí tuvo bastantes minutos en el último. La competencia, con tres extremos derechos en la lista, y siendo Leo Prantner uno de ellos, es brutal.

Eso es algo positivo y muy bonito. Tener esa posición bien cubierta solo favorece al equipo. Leo es un grandísimo jugador. siempre ha sido muy bueno, pero en estos dos últimos años en Alemania y ahora en el Füchse ha dado otro paso más. Es espectacular y un fantástico compañero que sigue con la misma humildad de siempre.

¿Qué le está pareciendo el nivel del Europeo? Portugal sorprendió en la primera fase a Dinamarca, pero ahora esta ha cogido ya velocidad de crucero.

Sí, la victoria de Portugal nos sorprendió a todos, pero el que tuviese alguna duda con Dinamarca ahí la tiene, ganando tres partidazos ante España, Francia y Alemania. Personalmente me gustaría ver a Islandia en semifinales, jugamos contra ellos y es un equipo que me gusta mucho [la entrevista se hizo antes del empate islandés ante Suiza].

El del Ademar es un partido difícil, pero hay que jugarlo y ya veremos

Y ahora ya está de vuelta en Cangas para la recta final de esta pretemporada de invierno.

Sí, de vuelta, centrado de nuevo contento de estar con mis compañeros.

Las dos últimas victorias antes del parón le han dado mucha vida al equipo.

Sí, tal como dices. Nos han dado la vida, también anímicamente. Nos hemos podido ir más tranquilos a navidades y ahora volver con más alegría para prepararnos de cara a la segunda vuelta.

Empiezan ante el Ademar en León, casi nada.

Empezamos superfuerte, cierto. Es un partido muy difícil, pero hay que jugarlo y veremos. Menos al Barcelona se le puede ganar a cualquiera.

¿Qué espera de esta segunda vuelta?

Espero no tener malos partidos y competir con todos, y con esta mentalidad podemos hacerlo bien. También confío en aprovechar el factor jugar en casa.