El Beluso destituye a Juan Amoedo y ficha a Bruno Gago para su banquillo

La Cultural Deportiva Beluso ha anunciado la destitución de Juan Carlos Amoedo y la contratación de Bruno Gago, que ya se ha convertido en el técnico de la escuadra celeste hasta final de temporada. La sorprendente decisión llega curiosamente en el mejor momento del equipo en esta campaña, tras haber sumado tres victorias y un empate en las últimas cinco jornadas, y de venir este pasado fin de semana de imponerse a domicilio ante el Alertanavia por 0-3. Los buenenses se han situado en mitad de la tabla clasificatoria, con 25 puntos en su casillero y un colchón de seis sobre el descenso.

El club ha justificado la salida del entrenador redondelano en la falta de entendimiento entre este y buena parte de la junta directiva. Los problemas de comunicación entre ambas partes, señalan, están detrás de un cese en el que, también subrayan, no tienen nada que ver los resultados deportivos cosechados por Amoedo. Y es que tras un inicio muy dubitativo, en el que los celestes llegaron a ser el farolillo rojo de la categoría, han remontado el vuelo hasta abandonar las posiciones de peligro y alcanzar la décima plaza. Al rendimiento de los de O Morrazo en su feudo se ha unido, además, un buen despliegue a domicilio en las últimas dos salidas. Si en los siete primeros encuentros fuera de casa había sumado únicamente un punto, en los últimos venció 0-4 al Areas y 0-3 al Alertanavia.

Juan Carlos Amoedo en un partido de esta temporada. / Santos Álvarez

Amoedo reconoció no esperarse su destitución ni comprenderla, tras habérsele sido comunicada por el presidente telefónicamente el lunes. Ayer se despidió también vía telefónica de la que ha sido su plantilla, toda vez que en el entrenamiento ya se preveía la presencia de Bruno Gago. El redondelano manifestó el cariño que le había cogido al club a pesar de haber estado en él muy pocos meses, y tuvo palabras especialmente cariñosas hacia la afición del Beluso.

El relevo de Amoedo es un nombre conocido dentro del fútbol de O Morrazo y, de hecho, ya había estado en el radar del club buenense esta misma temporada antes de haberse decantado por Amoedo. Bruno Gago llega a Beluso procedente del Alondras Juvenil, al que ha estado entrenando esta temporada en la Liga Nacional. El técnico buenense ha trabajado en las categorías inferiores de Celta, Alondras, Pontevedra, Bértola y del propio Beluso. Su salto al fútbol sénior lo hizo de la mano del Bueu, al que ascendió a Segunda Autonómica y se quedó a las puertas de hacerlo a Primera Autonómica.

En la temporada 22-23 Gago se hizo cargo del Club Deportivo Moaña en Primera Autonómica, consiguiendo en ese año el título de la categoría y el ascenso. Renovó para dirigir al equipo en Preferente, pero acabó dejando el equipo en el mes de abril, a escasas jornadas para el final del campeonato, tras haber caído por 6-1 paradójicamente ante el último rival del Beluso, el Alertanavia. El preparador asume ahora las riendas de un equipo que parecía haber encontrado la buena dinámica, con el objetivo de mantener la categoría con holgura.