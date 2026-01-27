España cita a seis deportistas del Cangas y Bueu en el CAR Sierra Nevada

La Real Federación Española de Balonmano organizará a lo largo del mes de febrero una serie de jornadas de tecnificación con jóvenes promesas de las categorías base, un trabajo que una vez más se desarrollará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, en Granada. En esa lista de talento emergente volverá a estar representado el balonmano de O Morrazo a través del Balonmán Cangas y Bueu Atlético, que aportan seis deportistas y un técnico. En esa lista también hay una integrante del Balonmán Porriño, que es natural de Bueu y se formó en el club bueués.

La relación de convocados por parte del Cangas y su filial del Luceros incluye a Sergio Costas, Xabier Gallego, Xoel González y Bárbara Lagoa. En el caso de la joven deportista la alegría es doble porque ha sido convocada para disputar el Campeonato Mediterráneo femenino en categoría promesas, que se disputará en Kosovo. La representación del club cangués se completa con uno de los técnicos de la base, Adrián Menduíña y que es el seleccionador del combinado infantil de Galicia.

Por parte del Bueu Atlético, el Área Técnica de la federación ha citado a Pablo Arce y Ainhoa Blanco. También está convocada la portera Raquel Blanco [hermana de Ainhoa], que ahora milita en el Balonmán Porriño, tanto en el equipo de División de Honor Plata como en el la Liga Iberdrola. La joven es de edad juvenil, natural de Bueu y formada en las categorías del club bueués hasta su fichaje por el Porriño esta temporada.

Estas jornadas de tecnificación se desarrollarán en distintas ventanas, en función de la edad de los deportistas. La primera convocatoria es del 30 de enero al 6 de febrero, con jugadoras de las Guerreras promesas y juveniles, con 28 convocadas de la generación 2008/09 y 40 deportistas de la 2010/11. La portera Raquel Blanco forma parte de la primera generación, mientras que su hermana Ainhoa Blanco (lateral derecha) y Bárbara Lagoa (pivote) son de la segunda.

Nada más acabar esta jornada de tecnificación, Bárbara Lagoa se unirá a la concentración de las Guerreras promesas para disputar el Campeonato Mediterráneo en Kosovo, que será del8 al 15 de febrero.

La siguiente cita será entre el 9 y 16 de febrero, con 70 convocados nacidos entre 2010 y 2011. En este caso el único representante de la comarca es el zurdo del Bueu Atlético Pablo Arce.

La última de las ventanas será del 19 al 26 de febrero, con 70 jóvenes de la generación 2011/12. Aquí el Balonmán Cangas tendrá hasta tres representantes: el extremo izquierdo Xoel González, el extremo derecho Sergio Costas y el central Xabier Gallego.