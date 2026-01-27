Vela | Regata Interclubes Ría de Pontevedra
La competición arranca el 7 de febrero en Beluso
REDACCIÓN
Bueu
La duodécima edición de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra no pudo comenzar en el mar debido a la alerta roja meteorológica de este fin de semana, pero la organización sí mantuvo la celebración del acto inaugural en Sanxenxo con autoridades, clubes y patrocinadores. Ahora la primera regata será el 7 de febrero en Bueu, organizada por el Club Náutico Beluso.
