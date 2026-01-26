El Sanxenxo sorprende al Bueu en A Graña

El CD Bueu cayó ayer en casa contra un Xuventú Sanxenxo que necesitaba sumar para seguir en la lucha por mantener la categoría. Los visitantes empezaron ganando con gol de Mario a la media hora de juego. Christian empató en el minuto 36 pero antes del descanso Dani Martínez volvió a adelantar a los de O Salnés.

Ya en la segunda parte Jacobo sentenció. Álex Pérez, del Bueu, acabó expulsado.