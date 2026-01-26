El Domaio golea al colista con dobletes de Jonás y Róber

El Domaio venció ayer al colista de la Primera Futgal, el Candeán, y suma tres valiosos puntos en la lucha por la permanencia. Los moañeses se impusieron con un contundente 4-0, gracias a sendos dobletes de Jonás y Róber, pero hubo que esperar hasta el segundo tiempo para abrir el marcador.

Durante los primeros 45 minutos apenas hubo oportunidades, sin llegadas claras por ninguno de los dos equipos. El paso por los vestuarios sirvió para reactivar al Domaio, que salió con una marcha más y mayor intensidad. Así, en apenas cinco minutos ya ganaba 2-0.

Esos dos tantos fueron obra de Jonás, en los minutos 47 y 50 respectivamente. Los goles dieron mayor tranquilidad al Domaio, que siguió buscando la portería contraria. Pasado el minuto 60 el técnico de los moañeses, Miguel del ojo, refrescó el equipo con la entrada en el campo de Menduíña, Eloy y Lucas. Pero a los cinco minutos de esos cambios Eloy tuvo que retirarse lesionado y su lugar lo ocupó Marcos. Justo antes Róber consiguió marcar el 3-0. Y el propio Róber sería el encargado de cerrar el marcador con el cuarto tanto de la tarde al filo del minuto 85.

Con este triunfo el Domaio suma 21 puntos y ocupa la decimotercera plaza, con cuatro puntos de margen sobre el descenso.