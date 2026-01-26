El Cruceiro no puede con el líder en un partido loco

Encuentro loco el disputado ayer por Campañó y Cruceiro. Eran primero contra segundo y el espectáculo no defraudó. El Cruceiro no pudo sacar nada positivo pese a que lo intentó con todas sus armas y a que Dani González anotó un triplete.

El Campañó golpeó muy rápido con tanto de Marcos en el minuto 10. Al filo del descanso Dani González anotó dos goles seguidos que pusieron a los de O Hío por delante. Sin embargo, todo cambiaría rápido en la segunda parte por un penalti que Hugo Ucha anotó antes de la hora de juego para restablecer la igualada.

La ficha del partido. / FdV

Álvaro asumió después el protagonismo goleador para el Campañó con dos tantos, uno en el minuto 68 y otro en el 81. El Cruceiro había recibido un golpe muy duro pero casi en el descuento de nuevo Dani González anotó su tercer gol de la tarde, de penalti en este caso. Sin embargo apenas quedaba tiempo y los visitantes no lograron empatar.

Noticias relacionadas

Con este resultado el Campañó se afianza en la primera posición mientras el Cruceiro cae al tercer puesto al ser superado en la tabla por el Cesantes