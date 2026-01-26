Fútbol | Tercera Futgal
El Bahía se deja dos puntos en un final trepidante
Marcó el 2-3 en el 88 y recibió el empate en el 90
REDACCIÓN
El Bahía se dejó dos puntos en el último suspiro de su encuentro ante el Figueirido (3-3). La primera parte tuvo alternativas para los dos equipos y se llegó al descanso con 2-2, tras empatar Cancelas de penalti. El Bahía volvió a adelantarse en el minuto 88 con un gol de Eloi, pero Diarra marcó el 3-3 en el 90.
Ficha Técnica
Figueirido (3): Saavedra, Parada, Herguera (Pablo, min.61), Loira, Blanco, Casal, Santiago (Neira, min.79), Diarra, Seijo, Núñez (Paz, min.87) y Fernández.
Rápido Bahía (3): Quiroga, Cancelas (Eloi, min.66), Gonzalo (Dos Santos, min.61), Lemos, Sergio, Santomé, Vizoso (Xián, min.63), Leites (Sotelo, min.46), Ruibal, Coello e Izan.
Goles: 0-1, min.18: Lemos. 1-1, min.26: Santiago. 2-1, min.36: Blanco. 2-2, min.45: Cancelas (p). 2-3, min.88: Eloi. 3-3, ,in.90: Diarra.
Árbitro: José E. Álvarez. Amonestó a loira, Pablo y Blanco por el Figueirido y a Gonzalo, Vizoso, Sotelo y Santomé por el Bahía.
