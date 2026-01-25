El temporal Ingrid impide al Luceros viajar a Canarias y su partido se aplaza al 4 de febrero

El Automanía Luceros tenía que jugar el viernes a las 21.30 horas su partido correspondiente a la decimoctava jornada de liga ante el Lanzarote Ciudad de Arrecife en el pabellón municipal de Titerroy, en la isla canaria. Un encuentro que no se pudo disputar porque el temporal Ingrid impidió al conjunto cangués viajar a Lanzarote. El partido ya tiene nueva fecha: el miércoles 4 de febrero. Esa será una semana intensa para los cangueses, que el fin de semana tendrán que afrontar otro desplazamiento a Canarias para jugar ante el Ciudad de Tacoronte (Tenerife).

El Luceros tenía previsto viajar en el primer vuelo del viernes desde Vigo a Madrid y desde allí a Lanzarote. «El jueves por la noche, al final del entrenamiento, ya nos avisaron que por culpa del mal tiempo el viaje desde Vigo se cancelaba», explica el entrenador del equipo cangués, Adrián Méndez. La agencia intentó buscar alternativas desde otros aeropuertos pero sin éxito: el vuelo desde A Coruña también se suspendio y el que había disponible desde Porto solo contaba con nueve plazas libres (la expedición del Luceros estaba formada por 15 personas).

Noticias relacionadas

El filial del Balonmán Cangas comunicó la situación a la Federación Española de Balonmano y al Lanzarote para buscar una fecha alternativa. Durante la jornada del viernes surgió otra ventana de vuelo, pero era inviable porque suponía llegar a Canarias a las diez y media de la noche, una hora a la que el partido ya tenía que haber finalizado.