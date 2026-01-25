El Moaña recibe al Pontevedra B y el Beluso visita al Alertanavia

La Preferente Futgal llega a la jornada 19 con la CD Beluso visitando al Alertanavia (16.00 horas) en el Federativo de Coia. Los bueueses llegan a la cita tras perder por 1-2 con el Portonovo que cortó una buena racha de resultados. El entrenador, Juan Amoedo, se muestra confiado en que «seguiremos con el buen momento. No debimos perder con el Portonovo y ahora nos toca resarcirnos». Solo tiene a Bermúdez como baja por acumulación de amonestaciones.

Amoedo avisa de un Alertanavia que «es un recién ascendido pero tiene menos puntos de los que merece. Es bastante valiente y llega con mucha gente al campo rival». Los locales vienen de caer por 3-0 en casa del Antela.

El CD Moaña, por su parte, recibe a uno de los cocos de la categoría, el Pontevedra B (17.00 horas en el Iago Aspas Juncal-O Casal). Los moañeses llegan en una gran racha, con cuatro partidos sin conocer la derrota. El filial pontevedrés es segundo. El técnico de los moañeses, Rafa Vázquez, no puede contar con los sancionados Mauro y Villar ni con los lesionados Dapiga, Emmanuel y Hugo, además de Marcos Torres por asuntos personales. Alerta de los «recursos ofensivos» de un Pontevedra B que «nos va a exigir al límite».