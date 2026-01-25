El Mecalia Guardés enmudece Sicilia

Era difícil imaginar que la eliminatoria de octavos de final de la EHF European Cup iba a tener semejante desenlace. Hace una semana el Mecalia Guardés sufrió para lograr una renta de tres goles sobre el Erice siciliano. Un parcial de 6-0 en el arranque del segundo tiempo había desequilibrado el duelo. Parecía que el sufrimiento en la vuelta en Sicilia estaba garantizado y mucho más cuando en los primeros cinco miinutos de partido el Erice ya había enjugado la diferencia con un parcial de 3-0. Pero a partir de ahí hizo entrada en escena la mejor versión de esta temporada del Mecalia Guardés que abrasó a las italianas para conseguir una victoria incontestable. Cecilia Cacheda, que se perdió el partido de mitad de semana ante el Grafometal para cuidarse y llegar en mejores condiciones al duelo europeo, ofreció uno de sus habituales recitales. La directora de la película que además anotó siete goles bien secundada por Blazka Hauptman (5 goles) y por las paradas de Amandine Balzinc que realizó 16 intervenciones y firmó un porcentaje del 53% de efectividad. Un muro que acabó por desquiciar a las italianas que no tardaron en levantar la bandera blanca para rendirse a la evidencia. La ventaja de las guardesas llegó en algunos momentos del partido a los quince goles, lo que da una idea de la diferencia que existió entre los dos equipos.

Después del 3-0 inicial, el Erice fue capaz de mantener la diferencia con el 7-4 (minuto 11). Aún no había cogido temperatura la caldera del Mecalia Guardés. Dos exclusiones de las italianas las puso en órbita en esos minutos. No perdonó el cuadro de Ana Seabra esa circunstancia y en los siguientes minutos se les vino encima un problema muy serio al Erice. Un parcial de 1-7 en los siguientes minutos ya dejó las cosas bastante claras. El Guardés no tenía problemas para encontrar la portería rival mientras en la otra Balzinc era casi infranqueable para las sicilianas. El 10-17 del descanso ya dejaba todo resuelto.tos). Y ya se sabe que el Guardés es la clase de equipo que no perdona en ventaja cuando se libera de miedos.