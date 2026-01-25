El Frigoríficos vuelve a ganar y deja buenas sensaciones

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro volvió a dejar ayer muy buenas sensaciones en su segundo compromiso de esta minipretemporada por el parón de la Liga Nexus Asobal. El Cangas ganó 27-22 al Póvoa portugués, un encuentro en el que Quique Domínguez hizo muchas rotaciones y dio minutos a todos los jugadores disponibles. Entre ellos estaba el extremo italiano Nicolo D’Antino, que ya está reincorporado con el grupo después de participar en el Campeonato de Europa con su país.

El Frigoríficos dominó el electrónico en todo momento, pero más allá del resultado lo importante en este momento es la puesta a punto y recuperar el mejor nivel para el inicio de la segunda vuelta. Los cangueses se mostraron muy sólidos en defensa y aunque en ataque incurrieron en algunas pérdidas volvieron a mostrar una excelente circulación de balón y acierto.

El reparto de minutos propició que la anotación estuviese muy repartida entre todos los jugadores. Los máximos anotadores fueron el central Manu Pérez y el extremo Martín Fuentes, ambos con cinco goles. Las rotaciones también incluyeron a la portería, con minutos para Javi Fernández, Mateo Pallas e Ivan Panjan.

Al Frigoríficos del Morrazo le queda un último partido amistoso antes de volver a la Liga Nexus Asobal. El próximo sábado recibirá en O Gatañal al ABC Braga, también a partir de las 19.00 horas. Para ese encuentro no se descarta que pueda reaparecer el primera línea noruego David Valderhaug, que sufrió un esguince de tobillo en el tramo final de la primera vuelta.