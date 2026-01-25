El Domaio recibe al colista en un duelo clave por la salvación

En Primera Futgal el Domaio vive hoy una jornada clave en su lucha por la permanencia en la categoría. A las 17.00 horas recibe al colista, el Candeán, en A Granxa. Los moañeses quieren dejar atrás la derrota por 2-1 en casa del Juvenil de Ponteareas y volver a sumar de tres para escapar de nuevo de la zona de peligro. El Candeán viene de caer goleado por 0-4 con el Gondomar, es último con tres puntos y hasta la fecha ganó un partido y perdió los otros 17.

En lo que respecta a la Segunda Futgal el CD Bueu recibe al Xuventú Sanxenxo (17.00 horas en el campo de A Graña). Los bueueses llegan a esta jornada 16 en el séptimo puesto pero tras ganar con claridad al Atl. Faxilde y a solo un punto de la promoción de ascenso, lo que refleja la enorme igualdad del campeonato. El Sanxenxo llega a Bueu tras empatar (2-2) frente al Monteporreiro y en una situación comprometida, pues es antepenúltimo con 12 puntos.

En cuanto a la Tercera Futgal el Cruceiro, que es segundo y está en gran racha, visita al primero, el Campañó (17.00 horas) al que puede dar caza hoy. El Rápido Bahía visita al Figueirido (17.00 horas).