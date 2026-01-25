El Bueu Atlético aprieta y pone en apuros al Novás

El Bueu Atlético no pudo ayer con el Valinox Novás, que continúa como líder invicto de la Primera Nacional. El conjunto de O Morrazo plantó cara y le puso las cosas difíciles a los rosaleiros, especialmente en el primer tiempo y en el último cuarto de hora, pero al final los locales se llevaron el triunfo con un marcadorde 33-29.

El encuentro comenzó con una gran igualdad y un intercambio de goles. El primero en abrir un hueco en el electrónico fue el Bueu. Después del empate 6-6, en el minuto 13, los pupilos de Luis Montes consiguieron un parcial de 0-3, con dos tantos de Adrián Suárez y otro de Pablo Gándara.

Los bueueses se mantuvieron por delante hasta el tramo final del primer tiempo y pasado el minuto 22 de partido ganaban 9-12. Sin embargo, en esos últimos ocho minutos antes del descanso el Novás le dio la vuelta al marcador con un parcial de 6-0, que le permitió irse a los vestuarios con un resultado de 15-12. Especialmente acertado estuvo su extremo Diego Prada, que anoto cuatro de los seis goles de ese parcial y acabó el partido con 16 tantos.

En el segundo tiempo el Novás apretó y consiguió estirar el marcador hasta el 21-16 y 22-17. El Bueu Atlético no bajó los brazos y siguió compitiendo. Los de Luis Montes lograron reducir esa diferencia a solo dos goles en el último cuarto de hora: 24-22, 25-23 y 26-24. La resistencia del Bueu Atlético forzó un tiempo muerto del Novás a menos de diez minutos para el final, con el 26-24 en el marcador. En esos últimos instantes el líder estabilizó ventajas de entre tres y cuatro tantos, hasta llevarse la victoria 33-29.

Los de O Rosal siguen contando sus partidos por triunfos (18) y el Bueu Atlético se mantiene entre los diez primeros, con 18 puntos y a tres del quinto puesto.