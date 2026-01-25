Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético aprieta y pone en apuros al Novás
El conjunto bueués llevó al límite al líder de la liga, que sigue contandos sus partidos por victorias
D.García
El Bueu Atlético no pudo ayer con el Valinox Novás, que continúa como líder invicto de la Primera Nacional. El conjunto de O Morrazo plantó cara y le puso las cosas difíciles a los rosaleiros, especialmente en el primer tiempo y en el último cuarto de hora, pero al final los locales se llevaron el triunfo con un marcadorde 33-29.
El encuentro comenzó con una gran igualdad y un intercambio de goles. El primero en abrir un hueco en el electrónico fue el Bueu. Después del empate 6-6, en el minuto 13, los pupilos de Luis Montes consiguieron un parcial de 0-3, con dos tantos de Adrián Suárez y otro de Pablo Gándara.
Los bueueses se mantuvieron por delante hasta el tramo final del primer tiempo y pasado el minuto 22 de partido ganaban 9-12. Sin embargo, en esos últimos ocho minutos antes del descanso el Novás le dio la vuelta al marcador con un parcial de 6-0, que le permitió irse a los vestuarios con un resultado de 15-12. Especialmente acertado estuvo su extremo Diego Prada, que anoto cuatro de los seis goles de ese parcial y acabó el partido con 16 tantos.
En el segundo tiempo el Novás apretó y consiguió estirar el marcador hasta el 21-16 y 22-17. El Bueu Atlético no bajó los brazos y siguió compitiendo. Los de Luis Montes lograron reducir esa diferencia a solo dos goles en el último cuarto de hora: 24-22, 25-23 y 26-24. La resistencia del Bueu Atlético forzó un tiempo muerto del Novás a menos de diez minutos para el final, con el 26-24 en el marcador. En esos últimos instantes el líder estabilizó ventajas de entre tres y cuatro tantos, hasta llevarse la victoria 33-29.
Los de O Rosal siguen contando sus partidos por triunfos (18) y el Bueu Atlético se mantiene entre los diez primeros, con 18 puntos y a tres del quinto puesto.
Ficha Técnica
Valinox Novás (33): Héctor Gil, Pablo Miana, Bruno Vázquez (5), Yago Santomé (1), Iago Flores, Xurxo Rivas, Pedro Augusto (1), José Leiras (1), Martín Davila (4), Rubén Fernández (2), Rubén López, Diego Prada (16), Ismael Gómez (3), Antón Fernández, Yasir Martínez y Nicolás Portela
Bueu Atlético (29): Julio Ferreiro, Raúl Dios, Pablo Gándara (10), Diego Lluque (2), Roque Arias, Diego Pérez (5), Brais López, Pedro Fernández, Pepe Camiña, Rubén Augusto (3), Samu Seijas (4), Adrián Suárez (5) y Asier Cerqueira.
Marcador cada 5 min.: 3-2, 4-4, 6-7, 8-11, 15-12 (descanso), 18-14, 22-18, 23-21, 26-23, 29-26 y 33-29.
Árbitros: Julio Villanueva y Pablo Torreiro. Excluyeron por el Novás a Flores y Santomé y por el Bueu a Roque y Seijas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid