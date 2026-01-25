El Alondras quiere sorprender a la mejor defensa de la temporada

El Alondras comienza hoy la segunda vuelta con un duelo de altura en su «exilio» al campo Iago Aspas Juncal-O Casal de Moaña. Y es que recibe al Racing Club Villalbés (12.00 horas), segundo clasificado de la categoría y, de largo, la mejor defensa de la liga.

Los cangueses empezaron el año con un empate y la semana pasada ganaron al UD Barbadás. Hoy vuelven a actuar como locales. El técnico, Rafa Villaverde, no puede contar con Diego y Víctor. Son las únicas bajas alondristas. Sin embargo, recupera al lateral Aitor Aspas y al extremo Javi Pereira. El míster de los rojiblancos advierte de que se encontrarán a un Villalbés «muy sólido, que solo ha concedido dos goles fuera de casa». Entiende que se enfrentan a un partido «complicado» ante uno de los claros candidatos al ascenso. Sin embargo, Rafa Villaverde no se arruga y asegura que saltarán al césped de O Casal «con la ilusión de volver a sumar tres puntos».

En la primera vuelta los lucenses ganaron por 2-0 en Vilalba, demostrando ya que apuntaban a hacer una gran campaña como la que están cuajando. Además de encajar solo dos tantos a domicilio, en el global de la competición el Racing Club Villalbés es de lejos la mejor defensa, no en vano apenas ha concedido nueve goles, por 19 que anotaron en los 17 encuentros disputados hasta el momento.

Ni siquiera el poderoso Compostela, que domina con puño de hierro la categoría al sumar 10 puntos más que el Villalbés (41 unidades frente a 31) echa tan bien el cerrojo a su propia portería. No en vano, los capitalinos llevan 12 tantos en contra, igual que el Somozas, tercero en la clasificación.

Para añadirle más dificultad a la proeza que aspira a realizar hoy el Alondras, el Racing Villalbés solo perdió dos partidos esta campaña y lleva la friolera de nueve encuentros sin conocer la derrota. Eso sí, llega a la cita de hoy tras empatar por 1-1 en su «su derbi» particular frente al Lugo B.