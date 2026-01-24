Segundo test del Cangas ante el Póvoa

El Frigoríficos del Morrazo disputará esta tarde (19 horas, pabellón de O Gatañal) su segundo encuentro de preparación de la pretemporada de invierno. Lo hará ante el Póvoa portugués y con la presencia de Nico D’Antino en la convocatoria después de que el extremo italiano se incorporase ayer al grupo tras su participación en el Campeonato de Europa de selecciones nacionales que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega.

La participación de D’Antino es el reflejo de que la delicada situación en cuanto a bajas que atravesó el equipo en la vuelta a los entrenamientos tras el parón navideño se va normalizando. Valderhaug ya ha dejado atrás el esguince de tobillo que lo mantuvo en el dique seco las últimas semanas y trabaja con el resto de sus compañeros. Ha comenzado a hacerlo en ejercicios con un menor impacto y será la próxima semana cuando su integración sea completa. El noruego dispondrá así de un par de semanas para ponerse a punto de cara al regreso de la Liga Nexus Asobal, el sábado 7 de febrero ante el Ademar en cancha leonesa.

Samu Pereiro, por su parte, avanza poco a poco en la recuperación de unas molestias en el talón. La ecografía que se le practicó ha descartado una dolencia grave, pero continúa teniendo dolor y aún se encuentra limitado en sus movimientos. El cuerpo técnico confía en que la próxima semana pueda entrar ya con el grupo. El último de los inquilinos de la enfermería canguesa, Javi García, está a la espera de la cita con el traumatólogo, que es el que determinará las próximas semanas de recuperación. El pivote evoluciona de manera muy favorable y las sensaciones son positivas.

Seis jugadores vinculados al Luceros

Así pues, con las ausencias de Valderhaug (hoy solo hará el calentamiento), Javi García y Pereiro, y con la presencia de D’Antino, el Cangas afrontará un nuevo duelo para seguir avanzando en lo físico, y para introducir más trabajo táctico en una semana donde la carga de entrenamientos ha sido intensa. Quique Domínguez volverá a recurrir al filial para completar una convocatoria en la que volverán a estar los porteros Mateo Pallas y Javi Fernández, los pivotes William Thompson y Juan Rodríguez, el lateral Iago y en la que entrará el extremo Martín Fuentes.

La idea del técnico pontevedrés volverá a ser la misma de hace una semana, distribuir esfuerzos entre todos sus hombres, con un reparto proporcional de minutos para que las cargas no resulten excesivas para ninguno de ellos. Más allá de eso, el deseo es repetir las buenas sensaciones ofrecidas la semana pasada, con una defensa sólida, una buena portería, y fluidez y eficacia en el juego ofensivo.