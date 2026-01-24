El Bueu Atlético busca la sorpresa ante el Novás

El Bueu Atlético intentará buscar la sorpresa en su visita al Novás (18 horas, O Rosal, con el arbitraje de Julio Villanueva y Pablo Torreiro). Montes se lleva a Julio, Raúl, Diego, Adri, Pedro, Rubén, Asier, Samu, Brais, Roque, Lluque, Gándara y Pepe.