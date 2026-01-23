Moaña se engancha al match race

De Baiona a Bouzas para acabar asentándose en Moaña. El Cigarrán Sailing Team ha atracado en el puerto morracense para dar continuidad a un proyecto nacido en 2023 que ahora competirá bajo la grímpola del Club Social Moaña Mar y que confía en volver a brillar en el circuito europeo.

La sombra de Támara Echegoyen –y la de Sofía Toro y Ángela Pumariega– es muy alargada. Tanto como para que la modalidad con la que la ourensana fue campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 resucite más de una década después de la mano de un grupo de veteranos salidos del Monte Real Club de Yates de Baiona y ahora asentados para competir desde Moaña. Es el proyecto del Cigarrán Sailing Team, que dio sus primeros pasos en 2023 y que ahora pretende encontrar un ecosistema más estable para poder continuar en Europa y, ¿quién sabe?, algún día en los Estados Unidos, una de las mecas de esta disciplina de la vela.

Moaña no solamente aportará el paraguas necesario con un lugar para entrenar o la cobertura de un club, sino que también formará parte directa del equipo con la entrada en el mismo de Roberto Telle, a la sazón delegado del Club Moaña Mar. La salida de Fran Varela de la ecuación habilitó el espacio para que entrase el deportista local hace apenas mes y medio, uniéndose a Manuel Martínez, Óscar Comesaña y José Cigarrán, dejando en la recámara a un Jorge Cigarrán que ahora mismo se encuentra lesionado. Todos ellos acreditan una notable experiencia como regatistas, como se puede entrever de un arco de edad que se sitúa entre los 50 y los 60 años. Un psicólogo, un jefe de taller, un catedrático y un jubilado como tripulantes de una embarcación que volverá a navegar para estar en el top 100 mundial. «La vela es un deporte que no entiende de edades. Aquí ves gente de 18, de 50, 60 o 70 rindiendo a buen nivel. La experiencia es un grado y en la vela nunca hay dos días iguales», manifiesta Telle.

Seis o siete regatas de las 12 del calendario continental

Juntos lidiarán con las dificultades propias de quien quiere practicar un deporte al alto nivel sin dedicarse profesionalmente a ello. Eso significa que habrá que seleccionar cuidadosamente las citas a las que acudirán en un calendario continental con 12 pruebas, seis de ellas formando parte del Campeonato de Europa. «Podremos ir a entre seis y siete, porque el presupuesto es limitado [entre 12.000 y 15.000 euros] y también es complicado ajustar nuestras agendas para sacar tiempo», señala Telle. Así, el Europeo de este año llevará a los diferentes equipos a Rodas (Grecia), Madrid (del 4 al 7 de junio), Lillehammer (Noruega, del 20 al 23 de agosto), Marmaris (Turquía, del 16 al 20 de septiembre), Varna (Bulgaria, del 8 al 11 de octubre) y Nápoles (Italia, del 12 al 15 de noviembre). Las otras citas fuera del circuito serán las de Antibes (Francia) del 14 al 18 de febrero, además de las de Portnichet y Cherburgo (también en Francia), Ledro (Italia), Montenegro, Dublín (Irlanda) y Limassol (Chipre). El equipo ha recibido una invitación para participar en la Liga de los Balcanes, pero ha tenido que declinarla.

El gran salto de este año se dará en los entrenamientos. Hasta el año pasado el grupo se ejercitaba en una embarcación cedida de apenas dos tripulantes. En esta temporada ha alquilado un First 7.5 con capacidad para cuatro personas que permite reproducir de modo más fidedigno las condiciones reales de competición. El objetivo pasará por volver a estar entre los mejores tras un cuarto puesto en el Circuito Europeo en 2024 y un séptimo en 2025. En cuanto al ranking, el Cigarrán cerró su temporada en el 106 del mundo y ahora ocupa el puesto número 120.

Una disciplina corta, espectacular y sin la ayuda de la electrónica

La modalidad del match race podría ser considerada como una de las más exigentes y espectaculares en el mundo de la vela. Consiste en el enfrentamiento directo entre dos embarcaciones –la organización es la que pone a disposición de los competidores los barcos, por lo que no hay ventaja para ninguno de ellos– en recorridos muy cortos de apenas 15 minutos. La salida de los participantes se hace de dos en dos con un intervalo de tiempo y al final de cada duelo se realizan nuevos emparejamientos para que compitan todos contra todos. «Al final acabas haciendo un centenar de duelos en un campeonato de este tipo», señala Jose Cigarrán, uno de los integrantes del equipo moañés.

Noticias relacionadas

El otro factor diferencial es la ausencia de electrónica, en una vela más purista en la que cuenta la pericia y la experiencia de los regatistas para decidir las maniobras a realizar, anticipando las del rival, pero también la coordinación del equipo para ejecutar estas decisiones de modo correcto en el menor tiempo posible.