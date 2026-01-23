La Interclubes, con 49 inscritos

La decimosegunda edición de la Regata Interclubes Ría de Pontevedra arrancará mañana con un total de 49 embarcaciones inscritas, incluyendo a las ganadoras de la pasada temporada, entre ellas el Balea Dous de Luis María Pérez (RCN Rodeira) y el Arpón IV de Iñaki Carbajo (CN Beluso), además de otros clásicos como el Espita de José Luis Lastra (CN Beluso).

La primera de las seis citas de las que consta esta competición estará organizada por el Real Club Náutico Sanxenxo, con una regata costera con un recorrido que se adaptará a las condiciones meteorológicas. Luego será el turno del Náutico Beluso el 7 de febrero, del CN Portonovo el 21 de febrero, del RCM Aguete el 7 de marzo, del Puerto Deportivo de Combarro el 21 de marzo y de la Escuela Naval Militar de Marín el 11 de abril.