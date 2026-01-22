El Luceros juega mañana en Lanzarote sin Iago, Mendu, Fuentes y Denis

El Automanía Luceros afronta un nuevo desplazamiento a las Islas Canarias, que esta vez incluye jugar en un día poco habitual: mañana viernes, a las 21.30 h (hora penínsular). El conjunto entrenado por Adrián Méndez viajará en la madrugada del viernes desde Vigo a Madrid y desde allí a Lanzarote. Todo con el tiempo justo para comer, descansar un poco y volverse al aeropuerto en cuanto acabe el encuentro. Un partido que el equipo cangués afronta consciente de la dificultad del rival, pero con ánimo de ponerle las cosas difíciles. «Siempre salimos a competir. Sabemos que son un equipo muy superior, pero ya en el partido de la primera vuelta conseguimos apretarles durante el primer tiempo [13-14 al descanso]», recuerda Méndez.

La empresa es aún más complicada porque el Luceros afronta esta salida en cuadro, con solo trece jugadores y con Javi Fernández y Antón como porteros. El técnico no podrá contar con algunos de los jugadores ya recuperados, como Iago Iglesias, porque el viaje fue necesario reservarlo con mucha antelación. Así, se quedan en Cangas el propio Iago Iglesias, Mendu, Denis y el extremo Martín Fuentes, que no puede viajar debido a motivos académicos. Una serie de bajas y asusencias que no cambian para nada el discurso de Adrián Méndez. «Tenemos que ir a competir y a dar el callo. Nosotros no tenemos nada que perder», subraya el entrenador.

El Lanzarote-Ciudad de Arrecife ocupa la segunda plaza en la clasificación, con 26 puntos, y el año pasado militó en la División de Honor Plata. «A pesar del descenso mantienen casi todo el equipo», apunta Adrián Méndez.

El Automanía Luceros afronta esta decimooctava jornada de liga después de dos empates consecutivos para abrir la segunda vuelta: primero 25-25 en la pista del Granitos Ibéricos Carballal y luego 29-29 ante el Porriño. Dos resultados que el técnico analiza de manera diferente. «Contra el Carballal fuimos capaces de competir en una pista complicada y estuvimos muy cerca de ganar. Al final acabamos un poco frustrados porque la última jugada no salió como esperábamos», explica.

Con respecto al encuentro del domingo en O Gatañal ante el Porriño reconoce que «defendimos muy mal durante casi todo el partido, pero al final casi conseguimos ganar». Pasado el minuto 40 el Automanía Luceros perdía 19-23 y al filo del 55 logró empatar (26-26). Incluso llegó a los instantes decisivos por delante en el electrónico, 29-28 tras un gol de Iago Iglesias, pero luego el Porriño logró el empate definitivo.

El equipo cangués viaja mañana a Canarias y tendrá que volver a hacerlo en menos de dos semanas, justo antes de las fiestas de carnaval. El Automanía Luceros cerrará el mes de enero en O Gatañal al Ribeiro Rodosa y el sábado 7 de febrero jugará en Tenerife contra el «Sermarther» Ciudad de Tacoronte.