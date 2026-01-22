El Bueu afronta con ambición el tramo más duro del calendario

El Bueu Atlético sigue viendo hacia la parte alta de la clasificación. El equipo de Luis Montes viene de sumar su quinta victoria en las últimas siete jornadas (31-30, Disiclín Lalín) y con 18 puntos en la clasificación está a solo dos del quinto puesto, que ahora ocupa el Lirón Teucro. Una situación que tiene especial mérito debido a la plaga de lesiones que afecta al conjunto bueués, que este sábado tendrá que visitar al líder invicto de la competición, el Valinox Novás.

El partido contra el Lalín se apretó en los últimos instantes: en el minuto 57.20 el Bueu ganaba 31-26 y en apenas dos minutos encajó un parcial de 0-4, con dos goles en los últimos segundos del encuentro. Con todo, el Bueu amarró un triunfo que le mantiene en una dinámica al alza y encara con confianza lo que tiene por delante. «Ahora viene una fase dura del calendario. Tenemos el partido en O Rosal y luego recibimos en nuestra pista al Ingenio», apunta Montes. Los canarios, junto al Lanzarote Ciudad de Arrecife, están peleando por la segunda plaza, que da derecho a jugar la fase de ascenso. La primera, salvo desastre, parece que será para el Novás, que cuenta sus partidos por victorias y saca ocho puntos al segundo.

Luis Montes no podrá recuperar a ninguno de los jugadores que tiene en la enfermería, pero el equipo afronta con ambición e ilusión el duelo ante el líder. «No hay nada imposible. En el partido de la primera vuelta fuimos capaces de competir durante más de 40 minutos. Y la temporada pasada, ante un OAR que parecía intratable, le ganamos un partido», recuerda el técnico del Bueu Atlético.

Los bueueses afrontan el tramo decisivo de la liga con la confianza de que los dos puestos de descenso «están muy lejos» y puede ver hacia arriba. «El año pasado acabamos cuartos y nos encantaría igualar en esa posición. Pero hay que ir día a día, sobre todo en esta categoría. Ahora vamos a casa del líder, que el partido en el que más sufrió fue ante el colista [Saeplast A Cañiza]», advierte Luis Montes.