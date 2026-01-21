O Gatañal, en el top 5 de espectadores

El pabellón de O Gatañal ha vuelto a situarse entre los recintos que meten más aficionados en la máxima categoría del balonmano español. La Liga Nexus Asobal ha hecho públicas las cifras de asistencia durante la primera vuelta, desvelando que el Frigoríficos del Morrazo es el quinto equipo con mayor número de espectadores, solamente por detrás de Caserío Ciudad Real, Ademar León, Villa de Aranda y Atlético Valladolid. La entrada media durante los siete encuentros que el Cangas disputó como local hasta el parón navideño fue de 2.114 personas.

El recién ascendido Ciudad Real domina el ranking con un total de 3.653 asistentes por encuentro, aprovechando el importante aforo del que dispone el Quijote Arena y que supera con creces al del polideportivo morracense. El Ademar León cae hasta la segunda plaza con 2.446 espectadores por choque, y el podio lo completa el Villa de Aranda con 2.357. El otro conjunto que presenta mejores números que los cangueses es el Atlético Valladolid, que alcanza los 2.121 asistentes, apenas siete más por duelo que en tierras gallegas.

Los números del polideportivo cangués se sitúan considerablemente por encima de la media de asistencia en toda la Asobal, que es de 1.645 espectadores por partido, si bien han caído ligeramente con respecto a 2025, cuando sus 2.175 espectadores por partido le permitían ser el tercero en esta clasificación. La irrupción en la Asobal de clubes con un notable respaldo social como Ciudad Real este año o Aranda el pasado han significado una dura competencia con un Cangas cuyos registros continúan siendo impresionantes.

Cuarto en ocupación media, con un 85 por ciento

El Frigoríficos también está entre los mejores de la categoría en cuanto al nivel de ocupación. Los de O Morrazo son cuartos en el ranking con unas gradas que aparecen llenas a un 85 por ciento partido tras partido (el año pasado a estas alturas era un 87 por ciento). El líder en este apartado es el Viveros Herol Nava, que roza el lleno con un 91 por ciento de ocupación. Eso sí, hay que tener en cuenta que su cancha es una de las más pequeñas de la categoría, con un aforo máximo de 900 personas. Completan ese podio Bathco Torrelavega (89 por ciento) y Sanicentro Guadalajara (87 por ciento), mientras que justo por detrás de Cangas se sitúa el Tubos Villa de Aranda (84 por ciento).

En cifras absolutas la asistencia en la primera vuelta del campeonato se situó en los 197.445 espectadores, lo que supone un incremento de un 12,6 por ciento respecto a la temporada anterior, según los datos ofrecidos por la propia Liga Nexus Asobal. Además, el crecimiento sostenido desde la campaña 2023-2024, primer curso en el que se reconoció el torneo como liga profesional, es de un 37 por ciento.

El encuentro con mayor presencia de público en esta primera vuelta fue el del Caserío Ciudad Real-Barcelona de la séptima jornada de Liga, con 5.514 personas poblando las gradas del Quijote Arena. Fue la mejor entrada de la última década en la Asobal, con cifras a las que no se llegaban desde el año 2012.