Balonmano | Liga Nexus Asobal

D’Antino regresará tras la eliminación de Italia

D’Antino junto a Gayo en un entrenamiento. / Santos Álvarez

César Collarte

Cangas

El extremo Nicolo D’Antino regresará a Cangas en los próximos días después de la tempranera eliminación de Italia en el Campeonato de Europa de Balonmano que se está disputando en Noruega, Suecia y Dinamarca. El combinado nacional del jugador del Frigoríficos del Morrazo cayó en la primera fase por 39-26 ante Islandia y por 26-32 frente a Hungría, a la postre las dos selecciones clasificadas para la segunda fase. Ayer se despedía con victoria ante Polonia (29-28).

D’Antino –que regresaba al equipo italiano– cerró su participación en este torneo disputando un total de 22 minutos, 18 de ellos en el partido de ayer, y con dos goles anotados, con una eficacia del cien por cien.

