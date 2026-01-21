Balonmano | Liga Nexus Asobal
D’Antino regresará tras la eliminación de Italia
El extremo Nicolo D’Antino regresará a Cangas en los próximos días después de la tempranera eliminación de Italia en el Campeonato de Europa de Balonmano que se está disputando en Noruega, Suecia y Dinamarca. El combinado nacional del jugador del Frigoríficos del Morrazo cayó en la primera fase por 39-26 ante Islandia y por 26-32 frente a Hungría, a la postre las dos selecciones clasificadas para la segunda fase. Ayer se despedía con victoria ante Polonia (29-28).
D’Antino –que regresaba al equipo italiano– cerró su participación en este torneo disputando un total de 22 minutos, 18 de ellos en el partido de ayer, y con dos goles anotados, con una eficacia del cien por cien.
