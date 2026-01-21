Cruceiro y Bahía se juegan la primera plaza y la promoción ante el Campañó

Cruceiro y Rápido Bahía pondrán en juego sus respectivas aspiraciones en el duelo que afrontarán en las dos próximas semanas ante el líder de la categoría, el Campañó. Los de O Hío intentarán asaltar la primera plaza del grupo –la única que da derecho al ascenso directo– mientras que los de Aldán quieren afianzarse en una zona de promoción en la que han entrado tras su triunfo ante el Terra de Montes de este pasado fin de semana.

El Campañó-Cruceiro será el encuentro de la jornada este domingo después de que el triunfo de los primeros descabalgase al Cesantes de la cabeza de la tabla. Dos puntos separan a ambos (34 de los locales por 32 de los visitantes), por lo que la oportunidad para los de Javi Tenorio es idóneo para asaltar ese liderato. En la primera vuelta, el triunfo correspondió al Campañó, que ganó 0-3 en el Javier Guimeráns.

Y el fin de semana siguiente será el Bahía el que reciba en San Amaro al Campañó. Los de Roberto Martínez, con 28 puntos en su haber, se centran en la promoción, pero sin perder de vista el liderato, que tienen a seis. Esta semana juegan en Figueirido y la siguiente querrán repetir el 0-2 de la primera vuelta.