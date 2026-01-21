El Alondras se afianza en la zona media

Novena posición con 23 puntos y una cómoda renta de diez sobre el descenso. Ese es el balance que presenta el Alondras al término de una primera vuelta que lo ha dejado afianzado en la zona templada de la tabla clasificatoria, muy lejos del peligro y a una distancia asumible de la promoción de ascenso. Son cinco puntos los que separan a los de Rafa Villaverde del quinto puesto ocupado por el Boiro, un objetivo a medio plazo para un técnico moañés que no quiere perder la ambición para este segundo tramo de la temporada.

«Tenemos un periplo de cuatro partidos, tres de ellos en casa, y queremos sumar para posicionarnos ahí», señala. El primero de ellos se saldó con triunfo ante el Barbadás. Quedan ahora por delante los duelos ante Racing Villalbés (este domingo) y Atlético Arteixo (8 de febrero), con la salida a Noia (1 de febrero) entre medias. «Si quieres estar arriba hay que ganar los puntos de casa. Estamos un poco al límite porque dejamos escapar algunos puntos en finales de partido, pero hay que intentarlo», manifiesta el preparador.

Las estadísticas, por el momento, le están dando la razón tras el traslado de los suyos a Moaña. En el campo Iago Aspas Juncal el Alondras ha sumado siete puntos de nueve posibles (victorias ante Céltiga y Barbadás y empate con el Gran Peña), una cifra que supera ampliamente los cuatro de 15 sumados en el castigado césped artificial del campo de O Morrazo (triunfo con el Noia, empate con el Boiro y derrotas ante Arosa, Somozas y Compostela).

"Debemos ser fieles a nuestro fútbol"

Villaverde se mostró satisfecho por el primer tiempo de los suyos ante el Barbadás, «casi de los mejores de la temporada», si bien en el segundo periodo el rendimiento decayó. «Nos costó un poco más, ellos se vinieron arriba y nos pesó el haber tenido varios partidos en que perdimos puntos, como el empate con el Viveiro ganando 0-2 o el del Gran Peña. Eso nos generó ciertas dudas», admite. La solución pasa, en su opinión, por no renunciar al estilo. «En las segundas partes intentamos jugar con el resultado y eso es difícil. A nosotros nos perjudica el intentar ser más prácticos, y debemos ser fieles a nuestro fútbol», subraya.

Con la tranquilidad de haber ganado una buena renta sobre el descenso, la idea no es otra que «tratar de hacer una buena segunda vuelta y situarnos en la zona media alta de cara a los últimos partidos». Será en esa recta final en la que se pueda definir todo, pero antes hay que llegar vivos a ella.

Aitor Aspas vuelve a entrenar y estará listo ante el Villalbés

La buena noticia en el Alondras en cuanto a la enfermería es la recuperación de Aitor Aspas, que ya ha vuelto a entrenar con normalidad con sus compañeros, perfilándose, de este modo, para poder entrar en la convocatoria del duelo del próximo domingo ante el Racing Villalbés. Esa es al menos la intención de Rafa Villaverde, que cuenta con sus servicios para reforzar una línea, la defensiva, en la que ahora mismo solo tiene a cuatro efectivos: Guille, Guime, Abel y Kopa. «Nos vendría genial poder tener ahí un recambio», reconoce.

Los otros dos futbolistas en el dique seco, Víctor y Diego, van quemando etapas de cara a su regreso. El primero de ellos podría volver al grupo la próxima semana, mientras que el segundo aún necesitaría un poco más de tiempo para superar su lesión –un desgarro en el psoas– y vestirse nuevamente de corto. Javi Pereira, por su parte, ya estuvo en el banquillo en el duelo ante el Barbadás, si bien su concurso no fue necesario y el técnico moañés decidió reservarlo para evitar una posible recaída. El atacante sufrió durante un entrenamiento una brecha en una ceja que requirió de ocho puntos de sutura.

Por otra parte, el choque del pasado fin de semana sirvió para que el delantero Rodrigo Sacau, «Rodri», debutase en la Tercera RFEF. El punta salió al terreno de juego en el minuto 89 en sustitución de Manufre. Es el segundo debut de un juvenil esta temporada tras el de Breixo ante el Cambados.