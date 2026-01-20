El Frigoríficos lanza su campaña de socios para llegar a la cifra de los 1.600

«Que fale O Gatañal». Ese es el mensaje central de la nueva campaña de socios que el Frigoríficos del Morrazo ha lanzado de cara a la segunda vuelta de la Liga Nexus Asobal, con el firme objetivo de reforzar su masa social y alcanzar la mágica cifra de los 1.600 abonados. El club cangués ya ha puesto en marcha la iniciativa en redes sociales a tres semanas vista de la reanudación del campeonato liguero. Y lo ha hecho con un vídeo promocional en el que es el propio pabellón cangués –en un papel asumido por uno de los líderes de La Marea, Hugo Rodríguez– el que toma la voz para ese llamamiento a acudir a las gradas a lo largo de la segunda vuelta.

El Cangas cuenta en la actualidad con más de 1.500 socios, moviéndose en unas cifras similares a las de la pasada temporada a estas alturas. Y, al igual que entonces, la idea es tomar un pequeño impulso para situarse al borde de los 1.600, calcando números y llegando al que está siendo su tope de abonados. Pocos más caben en un polideportivo que continúa siendo, temporada tras temporada, uno de los que registra mejores entradas de todos los que están en liza en la máxima categoría del balonmano español.

Mensaje para asiduos y aficionados de otras épocas

«33 años de pura historia dentro de mis cuatro paredes», arranca el vídeo subido a la cuenta de Instagram del Frigoríficos del Morrazo, en un relato en off en el que se narra que «aquí viví ascensos, noches de Europa» y en el que también se deja oír la voz de Víctor García, «Pillo», precisamente en una de las clasificaciones continentales de la escuadra canguesa. «Es un llamamiento a todo el mundo, a los asiduos de los últimos años, pero también a los aficionados de otras épocas, apelando a ese recorrido amplio de O Gatañal», afirman desde la entidad.

Los abonos para la segunda vuelta permitirán a quienes los adquieran asistir a un total de ocho encuentros de Liga –además del de una hipotética promoción–, incluyendo al siempre atractivo para el espectador del del Fútbol Club Barcelona. El resto de ellos serán ante el Viveros Herol Nava, Torrelavega, EON Alicante, Villa de Aranda, Rebi Cuenca, Bidasoa Irún y Ángel Ximénez Puente Genil. Siete finales por la permanencia en la misma línea de lo sucedido en temporadas anteriores, en donde el papel de O Gatañal fue absolutamente decisivo para la salvación de los de O Morrazo.

Los precios son de 165 euros para el carné de socio familiar y de 95 para el de adulto (nacidos en 2001 y años anteriores). El abono Sub 23 (nacidos entre 2002 y 2005) costará 60 euros, el Juvenil (nacidos entre 2006 y 2012) 50 euros y el de socio infantil (nacidos entre 2013 y 2018) 30 euros. Las cantidades suponen algo más de la mitad del carné anual (con la compensación de que ha habido siete partidos en casa en la primera vuelta y habrá ocho en la segunda), con la idea de darle especial valor a la fidelidad de los socios actuales. Los abonos anuales se situaban en los 250 euros (familiar), 145 (adulto), 95 (Sub 23), 75 (juvenil) y 50 (infantil).

Online o en el local social

Los carnés podrán realizarse tanto de forma online como en el local social que el club tiene en el centro del municipio. Los horarios de esta oficina son de lunes a jueves de 10.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas.

En todo caso, la idea del club es la de reforzar el apoyo desde las gradas, subrayando la necesidad que el equipo tiene de sus incondicionales en esta segunda vuelta de campeonato. Las dos últimas victorias de la primera vuelta frente a Caserío Ciudad Real y Puente Genil han servido para insuflar aire a los de Quique Domínguez, que cerraron el año fuera de las posiciones de descenso directo y de promoción. Pero, tal y como advertía el técnico pontevedrés, la segunda vuelta será de cuidado, habida cuenta de la igualdad en la categoría. Y ahí los encuentros en casa jugarán un papel determinante, con choques ante rivales directos, comenzando con el Nava el 15 de febrero, y siguiendo con EON, Aranda, Cuenca o Puente Genil.