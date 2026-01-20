Fútbol Sala | Tercera División
El ADFS Bueu da un paso hacia la permanencia
Los de Sanjorge derrotaron 5-3 al colista Vigo en un duelo en el que remontaron un 2-3 adverso
REDACCIÓN
Bueu
El ADFS Bueu Grupo Roslev dio un nuevo paso hacia la permanencia después de haberse impuesto por 5-3 al colista de la categoría, el ED Vigo 2015, en un encuentro que se llegó a complicar de modo importante a los de Ricardo Sanjorge.
El cuadro buenense comenzó con dos goles en los primeros tres minutos de juego, pero vio cómo los visitantes igualaban antes del descanso y remontaban en el minuto 26 (2-3). Tocaba remar. David Dopazo anotó el empate en el 28 y Toño hizo doblete en el 33 y el 36 para abrochar el tercer triunfo en las últimas cinco jornadas.
El ADFS Bueu es ahora undécimo con 22 puntos y una ventaja de diez sobre las posiciones de descenso.
