El ADFS Bueu da un paso hacia la permanencia

El ADFS Bueu Grupo Roslev dio un nuevo paso hacia la permanencia después de haberse impuesto por 5-3 al colista de la categoría, el ED Vigo 2015, en un encuentro que se llegó a complicar de modo importante a los de Ricardo Sanjorge.

El cuadro buenense comenzó con dos goles en los primeros tres minutos de juego, pero vio cómo los visitantes igualaban antes del descanso y remontaban en el minuto 26 (2-3). Tocaba remar. David Dopazo anotó el empate en el 28 y Toño hizo doblete en el 33 y el 36 para abrochar el tercer triunfo en las últimas cinco jornadas.

El ADFS Bueu es ahora undécimo con 22 puntos y una ventaja de diez sobre las posiciones de descenso.