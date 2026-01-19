Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 3ª Autonóm.

Triunfo mínimo del Cruceiro para ser segundo

REDACCIÓN

Cangas

El Cruceiro se impuso al Figueirido por la mínima y se aúpa a la segunda posición de la tabla.

