El Luceros rescata un punto en un encuentro discreto

El Automanía Luceros sumó un empate ante el Porriño (29-29), rescatando un punto en un encuentro discreto en el que llegó a tener una desventaja de seis goles en el segundo periodo. El conjunto de Adrián Méndez aprovechó las exclusiones de su rival para ir limando diferencias poco a poco e incluso llegó a ponerse por delante hasta en dos ocasiones en los últimos dos minutos de juego, una renta que finalmente no pudo conservar.

No fue el mejor partido de los cangueses a pesar de un esperanzador inicio con un 4-1 que hacía presumir un choque menos complicado de lo que realmente fue después. Y es que el Porriño supo igualar las fuerzas en ese periodo intermedio de la primera mitad para sacar mucho rédito de las imprecisiones locales en la recta final de este tiempo, con numerosas pérdidas de balón y una escasa aportación tanto de la defensa como de la portería. Así las cosas, los visitantes se iban al descanso con una cómoda renta de tres goles (13-16).

Lejos de variar el panorama, en la segunda mitad la fragilidad defensiva y el rendimiento de la portería, además de las pérdidas absurdas, hicieron que la brecha se abriese hasta los seis goles, encendiendo todas las luces de alarma (16-22, minuto 38). Méndez apostó entonces por una defensa 5.1, mientras el Porriño encadenaba tres exclusiones de forma consecutiva. Los de O Morrazo limaban diferencias (21-23, minuto 43) y luego se ponían a un gol (25-26, minuto 53).

Eloy falló un lanzamiento y se ganó cuatro minutos de exclusión por sus protestas, pero el Luceros fue capaz de igualar primero y de ponerse por delante después con gol de un Iago que reaparecía (28-27, 29-28). El Porriño igualó tras una clamorosa falta en ataque que supuso la exclusión de Juan y con 30 segundos por delante ni cangueses ni porriñeses modificaron el marcador.