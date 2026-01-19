El Domaio desperdicia su ventaja en Ponteareas

El Domaio cayó derrotado en su visita al Juvenil de Ponteareas (1-2) en un encuentro en el que no supo aprovechar el haberse adelantado en el electrónico, y en el que vio cómo su rival le daba la vuelta al choque antes del paso por vestuarios.

Róber fue el encargado de dar ventaja a los visitantes con un tempranero gol en el minuto 3 de partido. Pero el tanto provocó la reacción de un cuadro local que empató en el 22 por medio de Cándido y que consiguió darle la vuelta al marcador justo antes del descanso, con el tanto psicológico que marcó Gorka y que le acabó dando los tres puntos.