Fútbol | Primera Futgal
El Domaio desperdicia su ventaja en Ponteareas
REDACCIÓN
Moaña
El Domaio cayó derrotado en su visita al Juvenil de Ponteareas (1-2) en un encuentro en el que no supo aprovechar el haberse adelantado en el electrónico, y en el que vio cómo su rival le daba la vuelta al choque antes del paso por vestuarios.
Róber fue el encargado de dar ventaja a los visitantes con un tempranero gol en el minuto 3 de partido. Pero el tanto provocó la reacción de un cuadro local que empató en el 22 por medio de Cándido y que consiguió darle la vuelta al marcador justo antes del descanso, con el tanto psicológico que marcó Gorka y que le acabó dando los tres puntos.
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Fontaneros y electricistas de Vigo, incapaces de asumir nuevos encargos
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9