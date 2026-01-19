El Bahía derrota al Terra de Montes y entra en promoción

El Rápido Bahía se impuso al Terra de Montes por 2-1 en un encuentro que le sirve a los de Roberto Martínez para colarse en los puestos de promoción de ascenso a Segunda Autonómica. El conjunto de Aldán echó mano de la inspiración de Ízan, que anotó un doblete antes del descanso para encarrilar el triunfo de los suyos.

En la segunda mitad los cangueses controlaron el partido y solamente vivieron cierta incertidumbre por el resultado final tras el gol de los visitantes, un minuto antes del pitido final del encuentro.