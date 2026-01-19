Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera Autonómica

El Bahía derrota al Terra de Montes y entra en promoción

Ízan anotó un doblete en el primer tiempo | Los de Roberto Martínez solo sufrieron al final

Una acción del duelo de ayer del Rápido Bahía. | Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Cangas

El Rápido Bahía se impuso al Terra de Montes por 2-1 en un encuentro que le sirve a los de Roberto Martínez para colarse en los puestos de promoción de ascenso a Segunda Autonómica. El conjunto de Aldán echó mano de la inspiración de Ízan, que anotó un doblete antes del descanso para encarrilar el triunfo de los suyos.

En la segunda mitad los cangueses controlaron el partido y solamente vivieron cierta incertidumbre por el resultado final tras el gol de los visitantes, un minuto antes del pitido final del encuentro.

