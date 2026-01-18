El Domaio busca la campanada en su salida a Ponteareas

El Domaio intentará dar la campanada en el encuentro que esta tarde (16 horas, campo de Pardellas) afronta ante el Juvenil de Ponteareas, quinto clasificado de la categoría. El conjunto que dirige Miguel del Ojo aspira a sumar un triunfo que le permita afianzar los positivos resultados de las últimas jornadas y, de paso, poner tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso.

Los moañeses suman 18 puntos, con una mínima ventaja de dos sobre el Caselas, que marca el abismo. Ganar hoy supondría tomar aire y posicionarse bien dentro del grupo de equipos que pugna por eludir las tres últimas plazas.