Fútbol | 3ª Futgal
Cruceiro y Bahía afrontan duelos ante rivales de la zona baja
REDACCIÓN
Cruceiro y Rápido Bahía afrontan este fin de semana sendos duelos a priori sencillos frente a rivales de la zona baja de la categoría. El Cruceiro se mide al Figueirido (16.30 horas, campo Javier Guimeráns) en un choque que debe servir a los de Javi Tenorio para mantenerse en el pulso por el liderato, que tiene a dos puntos. Tenorio tiene las bajas de los lesionados Íker, Máikel, Luis, Raúl, José y Breixo, por lo que solo tiene disponibles a Dani, Rulo, Hugo, Arón, Vidal, Viejo, Diego, Pablo, Saúl, Antón, Dunny, Borja, Aarón y Tomás. Completan la lista los juveniles Carlos y Brais.
El Bahía, por su parte, se medirá al Terra de Montes a las 16.30 (campo de San Amaro), con los locales aguardando el error de Marín o Cobres para meterse en puestos de promoción. Roberto Martínez cuenta con solo 15 futbolistas, que son Berto, Júnior, Ízan, Óscar, Gael, Vizoso, Cancelas, Brais, Pibe, Iago, Leites, Martín, Zalo, Leni y Eloi.
