Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleo migranteMayores de 95 en VigoEntrevista Federico MartinónDavilaEl tiempo en GaliciaCelta
instagramlinkedin

REmo

El Club do Mar saca pecho con sus equipos de cantera

La entidad tiene un alevín, un cadete y dos infantiles

Remeros y técnicos del Club do Mar con Félix Juncal. | G. Núñez

Remeros y técnicos del Club do Mar con Félix Juncal. | G. Núñez

REDACCIÓN

Bueu

El Club do Mar de Bueu presentó ayer oficialmente sus equipos de categorías inferiores en una temporada en la que contará con cerca de 40 remeros en sus diferentes equipos de cantera (descontando a los juveniles y a los sub 23, en dinámica de primer equipo).

La entidad cuenta con un alevín femenino, un cadete masculino y dos infantiles (masculino y femenino) con un cuerpo técnico formado por Rogelio Bermúdez, Andrés Ríos y Noel Malvido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents