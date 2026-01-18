El Club do Mar saca pecho con sus equipos de cantera

El Club do Mar de Bueu presentó ayer oficialmente sus equipos de categorías inferiores en una temporada en la que contará con cerca de 40 remeros en sus diferentes equipos de cantera (descontando a los juveniles y a los sub 23, en dinámica de primer equipo).

La entidad cuenta con un alevín femenino, un cadete masculino y dos infantiles (masculino y femenino) con un cuerpo técnico formado por Rogelio Bermúdez, Andrés Ríos y Noel Malvido.