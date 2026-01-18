El Cangas se estrena con buena nota

El Frigoríficos del Morrazo comenzó con buen pie su pretemporada de invierno y derrotó de forma cómoda al Aguas Santas luso por 36-25 en el primer amistoso disputado ayer en el pabellón de O Gatañal. El conjunto que entrena Quique Domínguez desplegó un notable juego colectivo para doblegar a un rival que únicamente le plantó cara en el primer tercio del choque, pero que acabó sucumbiendo ante la superioridad canguesa.

El encuentro respondió al guion previsto para un partido en este momento de la temporada. Con apenas diez días de actividad tras el parón navideño, ambos conjuntos cometieron numerosos errores en el inicio del encuentro, y fue el Cangas el que primero se aplicó para, desde la defensa, ir creciendo hasta ofrecer una buena imagen, dando continuidad a la que ya había dejado en los dos últimos partidos oficiales de 2025, los que le sirvieron para imponerse al Caserío Ciudad Real y al Ángel Ximénez Puente Genil.

La portería fue una de las destacadas en el duelo, con Mateo comenzando las hostilidades y Javi Fernández disputando los últimos minutos, si bien fue Ivan Panjan el que rompió el partido con sus intervenciones en la recta final del primer periodo. Esa distribución de esfuerzos fue la misma que aplicó el técnico pontevedrés al resto de su plantilla, repartiendo minutos y ofreciendo la alternativa a varios jugadores del filial, como los dos porteros, William Thompson, Iago Iglesias o un Juan Rodríguez que ofreció buenos instantes de juego tanto en ataque como en defensa.

Sin Valderhaug, Javi García, Pereiro y Martín Fuentes –todos ellos por lesión– además de D’Antino (con Italia en el Europeo) el Cangas se mostró muy activo en labores defensivas, mientras que en ataque dejaba que Pérez repartiese juego y distribuía de forma equitativa las responsabilidades anotadoras, con hasta cuatro jugadores alcanzando las cinco dianas (Ludman, Gallardo, Rivero y Arnau). La fluidez ofensiva fue uno de los aspectos más destacables frente a un cuadro portugués que se presentó sin el ex del Cangas Miguel Baptista.

El Automanía, a alejarse del peligro ante el Porriño

El Automanía Luceros recibe este mediodía (13 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de los gallegos Rodríguez Tesouro y Rivera Senra) al Porriño en un encuentro que los locales quieren aprovechar para distanciarse de modo importante de la zona de descenso, que marca precisamente su rival de hoy. Los cangueses suman 13 puntos por los 7 de los porriñeses, por lo que un triunfo de los de Adrián Méndez significaría dar un paso de gigante hacia la permanencia en la categoría.

Méndez recupera para este duelo a Iago Iglesias tras haber superado su lesión de hombro, y entra en una convocatoria de solo 15 jugadores con los porteros Mateo y Antón; y los jugadores de campo Pepe, Xurxo, Iago, Magdaleno, Rahim, Dimitri, Xandre, Moro, Juan Rodríguez, Gilsanz, Cristian, Eloy y William Thompson.