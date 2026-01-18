Balonmano | Primera Nacional
El Bueu Atlético acelera para ganar
Un parcial de 5-0 en la recta final encarrila la victoria local ante el Lalín
Un parcial de 5-0 en seis minutos de acelerón permitió la victoria del Bueu Atlético ante el Disiclín Lalín en un encuentro marcado por la igualdad que solamente se decidió en su recta final. El juego colectivo local entre los minutos 50 y 56 le permitió pasar del 25-25 a un 30-25 que dejaba el choque sentenciado a falta de tres minutos y medio.
Los buenenses pusieron el 31-26 a dos minutos y medio para el final, pero el equipo visitante se negó a dar por perdida la partido y apretó los dientes para recortar diferencias, si bien no llegó a tener la posibilidad de intentar la igualada.
FICHA TÉCNICA:
31-30
Disiclín Lalín - Bueu Atlético
BUEU ATLÉTICO: Julio y Raúl Dios; Gándara (2), Lluque (3), Roque (1), Diego (9), Brais (3), Pedro (5), Camiña, Munín, Cadilla, Rubén (2), Samu (1), Adri (5) y Asier.
DISICLÍN LALÍN: Lago (2), Ramón (13), Brais (3), Adrián, Martín (2), Luis, Vázquez (2), Miguel, Alejandro, Xosé, Iago, Xoán (3), Ferradás (3), Mateo (1), Adrián Losón y Víctor (1).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-3; 5-5; 9-8; 11-10; 14-14; 17-16 (descanso); 20-19; 21-21; 23-22; 25-24; 29-25; y 31-30 (final).
