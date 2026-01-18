El Beluso quiere extender su racha para cazar al Portonovo

La Cultural Deportiva Beluso recibe esta tarde (16.45 horas, campo de As Laxes) al Portonovo con la intención de mantener su buen momento de juego y resultados y dar caza a un rival al que tiene a solamente tres puntos de distancia. La escuadra que dirige Juan Carlos Amoedo ha comenzado el año igual que lo acabó, con triunfo, lo que le ha valido para situarse en una zona más o menos tranquila de la tabla clasificatoria, con un colchón de seis puntos sobre el descenso.

Tras un mal arranque de temporada, los de O Morrazo han ido enderezando su marcha hasta encontrar la regularidad necesaria. Ahora tienen una buena oportunidad de dar un golpe encima de la mesa frente a un equipo al alza que antes de su derrota del pasado fin de semana ante el Antela encadenaba seis triunfos seguidos. Amoedo ha convocado a los porteros Antón e Íker; y a los jugadores de campo Christian, Lope, Freire, Iván, Parada, Ortube, Álex Fernández, Moledo, Bruno, Raúl, Vivi, Pedro, Pasto, Jardí, Millán y Abraham. Se quedan fuera Arroyo y Santi.

El Moaña, por su parte, afronta una final por la permanencia en su visita al Tyde (16.30 horas, Álvarez Durán). Los dos equipos están igualados a 16 puntos en zona de descenso, a dos de un Cented Academy que marca la salvación. Los celestes suman tres jornadas sin perder en lo que parecen los primeros síntomas de una recuperación, pero necesitan una nueva victoria para confirmarlo.

Rafa Vázquez tiene las ausencias de Marcos Torres, Emmanuel, Hugo y Dapiga por lesión, y ha convocado a Guille, Pablo, Jesús, Andrés, Chisco, Comesaña, Juan, Adrián Costa, Adrián Alonso, Javi, Samu, Villar, Mauro, Marchena, Pibis, Breixo, Breno y Fraga.