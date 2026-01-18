El Alondras, a reactivarse en su feudo

El Alondras se mide esta tarde (16.30 horas, campo Iago Aspas Juncal) al Barbadás en un choque en el que intentará reactivarse anímica y clasificatoriamente después de haber encadenado tres jornadas sin conocer la victoria y de haberse visto abocado a una zona intermedia de la tabla. Los cangueses se han situado en la décima posición con 20 puntos, lejos de un descenso que marca el Noia con 13, pero también a idéntica distancia de los puestos de promoción de ascenso a Segunda RFEF, con el límite definido por un Arosa que cuenta con 27.

Salir de esa indefinición y poder pensar de modo ambicioso es el objetivo de un cuadro de Rafa Villaverde que quiere aprovechar los dos encuentros que afrontará de forma consecutiva en su feudo –ante Barbadás hoy y Racing Villalbés el próximo fin de semana– para sacar la cabeza y volver a mirar hacia arriba. «Ahora es el momento para ver si podemos engancharnos», señala el preparador moañés.

Víctor, Diego y Aitor Aspas continúan siendo baja en las filas canguesas, pero Villaverde recupera a Javi Pereira después de haberse caído de la última lista debido a una brecha en la ceja que necesitó de ocho puntos de sutura. Así, la convocatoria estará integrada por los porteros Brais y Pedro; los defensas Guille, Guime, Abel y Kopa; los centrocampistas Rocha, Ube, Adri Hernández, Adrián Cruz, Lucas Camba y Javi Pereira; y los atacantes Yelco, Martín Rafael, Luismi, Íker y Manufre. Completan la lista los juveniles Breixo (defensa o mediocentro) y Rodri (delantero centro).

Enfrente estará un Barbadás que llega como penúltimo, en descenso directo y muy necesitado de puntos, si bien después de haber sumado cuatro puntos en las últimas dos jornadas frente a Gran Peña y Lugo B. Saber jugar con su posible ansiedad será determinante para incrementar las opciones de victoria del cuadro alondrista. «Es un equipo muy práctico, que llegará sin asumir muchos riesgos. Será importante marcar primero porque a ellos cuando tienen que proponer les cuesta», señala Villaverde.