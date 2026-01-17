Primer test invernal para el Frigoríficos

El Frigoríficos del Morrazo afrontará su primer test invernal en el partido que esta tarde (18 horas, pabellón de O Gatañal) lo mide al Aguas Santas portugués. Los discípulos de Quique Domínguez tendrán su primer contacto con la competición –amistosa, eso sí– después de la primera semana y media de entrenamientos tras el parón navideño. Será el momento de retomar el contacto con los encuentros y de ir puliendo los conceptos técnicos y tácticos que se han ido introduciendo en estos días pasados.

El retorno a las pistas del Cangas estará marcado, no obstante, por las ausencias después de una vuelta al trabajo un tanto accidentada en lo físico. Faltarán los dos jugadores que se marcharon lesionados al término de la primera vuelta: el pivote Javi García y el lateral David Valderhaug. Y tampoco estará Samu Pereiro, con una dolencia en el talón, ni Martín Fuentes, que se produjo un esguince de tobillo en una sesión preparatoria de esta semana. El quinto en liza no es otro que Nicolo D’Antino, que se encuentra disputando con la selección de Italia el Europeo de Dinamarca, Noruega y Suecia.

Así las cosas, Domínguez se llevará a un buen número de elementos del Automanía Luceros para completar convocatoria, concretamente a todos los que entrenan habitualmente con el primer equipo, como son los pivotes Juan Rodríguez y William Thompson, el lateral Iago Iglesias –recién salido de una lesión de hombro– y la pareja de porteros que acompaña habitualmente a Ivan Panjan, formada por Mateo Pallas y Javi Fernández. El resto serán el propio portero croata; los centrales Santi y Manu Pérez; los laterales Ludman, Gayo y Rivero; los extremos Arón Díaz, Arnau y Gallardo; y los pivotes Quintas y Pablo Castro. En total, 16 jugadores, aprovechando que el encuentro de Liga en Primera Nacional del Automanía Luceros ante el Porriño se jugará mañana.

La consigna marcada por Quique Domínguez no es otra que la de repartir esfuerzos en un encuentro llamado más a servir como complemento de la puesta a punto física que a trabajar aspectos tácticos, si bien también habrá espacio para la pizarra. El pontevedrés quiere controlar las cargas en un momento de la pretemporada especialmente delicado por las bajas, que dejan al técnico sin demasiados recambios en determinadas posiciones.

En definitiva, Domínguez deberá realizar su particular puzle para dosificar esfuerzos en una plantilla que lleva pocos días de entrenamiento, teniendo en cuenta también los minutos de los jugadores que deberán estar con el Luceros mañana y las particularidades de cada jugador, con Iago Iglesias saliendo de lesión o William recientemente reincorporado tras su papel en el CESA con la selección gallega juvenil. En todo caso, el duelo deberá servir únicamente para ir desperezando el gen competitivo y para seguir avanzando en el trabajo de grupo.