Balonmano | Primera Nacional

El Bueu Atlético, ante su bestia negra

Los de Luis Montes reciben al Lalín con Asier, Munín y Martín en la lista

Una acción del duelo de la primera vuelta.

Una acción del duelo de la primera vuelta. / Bernabé/Ángel Abeledo

REDACCIÓN

Bueu

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los gallegos Carlos Manuel Alonso y Marta González) al Disiclín Lalín, auténtica bestia negra de los locales en los últimos tiempos. Lo hará en un encuentro que los de Luis Montes quieren aprovechar para no perder comba con respecto a la zona media alta de una clasificación dominada con mano de hierro por el Valinox Novás.

La escuadra de O Morrazo está situada en la octava plaza de la Primera Nacional con 16 puntos en su casillero, a tres del cuarto clasificado, el Calvo Xiria, por lo que todo lo que sea puntuar le permitiría mantenerse al acecho y conservar sus objetivos clasificatorios intactos.

Con las bajas de Mauro, Enrique, Martiño, Marcos, Hugo, José López y Oterino, Montes ha convocado a los porteros Julio y Raúl; los extremos Diego, Adri y Pedro; los pivotes Asier y Rubén; y los primeras líneas Samu, Brais, Roque, Lluque, Gándara, Pepe, Martín y Munín.

