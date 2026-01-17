El ADFS Bueu, a acercarse a la permanencia frente al colista

El ADFS Bueu Grupo Roslev intentará dar un paso de gigante hacia la permanencia en el encuentro que esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) afronta ante el colista de la categoría, el ED Vigo 2015.

Los buenenses suman 19 puntos tras sus triunfos ante Lugo B y Friol, con un colchón de diez sobre el descenso, por lo que una victoria les permitiría abrir un hueco casi definitivo.