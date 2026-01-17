Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala | Tercera División

El ADFS Bueu, a acercarse a la permanencia frente al colista

Los de Ricardo Sanjorge reciben al Vigo 2015

Un duelo anterior del ADFS Bueu. | Santos Álvarez

REDACCIÓN

Bueu

El ADFS Bueu Grupo Roslev intentará dar un paso de gigante hacia la permanencia en el encuentro que esta tarde (16.30 horas, pabellón Pablo Herbello) afronta ante el colista de la categoría, el ED Vigo 2015.

Los buenenses suman 19 puntos tras sus triunfos ante Lugo B y Friol, con un colchón de diez sobre el descenso, por lo que una victoria les permitiría abrir un hueco casi definitivo.

